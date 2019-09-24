外交部買下洛杉磯首善之區 經文處新館後年啟用

（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）外交部在洛杉磯首善之區買下5層辦公大樓，引入環保、文化與科技的「綠建築」設計概念，一年半之後將是洛杉磯經文處新館，因門牌為4401，尚未啟用已有小名「事事如意」。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處30年來棲身在一棟商業大樓裡，租來的辦公空間有來自政府各部會的駐外公務員，分布於3樓、5樓及7樓，僑胞、留學生辦理文件、護照的領務大廳就在這裡。

這棟10層樓大廈位在韓國城，雖有廣闊中庭，但外觀最顯眼的是銀行招牌，路過的行人車輛如果沒仔細看，很難發現台灣的駐外機構在這裡辦公。

不過，2021年春天開始，「天使之城」洛杉磯市將出現一棟最能代表台灣精神的綠建築，大樓外觀設置巨大螢幕，播放台灣影視作品，捕捉好萊塢業界人士的目光。

洛杉磯經文處長朱文祥、全體同仁今天聚集在威爾榭大道（Wilshire Blvd）4401號，為新館舍的籌備處揭牌，律師上午10時33分宣告完成手續，正式取得產權。

經文處新館位在十字路口轉角，位置顯眼，這一區是洛杉磯首善之區的「威爾榭走廊」（Wilshire Corridor），洛杉磯70多國駐館中就有43個國家的總領館設在這條「走廊」兩側。

原業主是一家創立近40年電視製作公司，為了擴大攝影棚而決定出售，揭幕儀式這天，仍有部分的部門在此上班。電視公司主管贈與朱文祥一把金鑰，帶著經文處同仁參觀空間，朱文祥向記者介紹未來規畫。

朱文祥到任一年多，過去8個月在外交部支持之下，敲定這一件醞釀了30多年的美事。他除了找到合適的位置與建物之外，帶著經文處同仁走訪南加州多處綠建築，要將綠能科技與環保觀念融入未來的家。

建築物在未來一年多翻修之後，頂樓將設置空中花園，周邊增添綠意，可節省30%電費，朱文祥設下目標，爭取獲得美國綠建築協會（USGBC）「領先能源與環境設計」（LEED）的白金認證，與洛杉磯市政府合作，成為綠能建築的示範之作。

從過去分租辦公大樓，如今買下整棟「透天」，經文處更能發揮宣傳台灣的任務，館內公共空間將設置文化走廊、多功能展演廳，不定期展出台灣藝術家作品，並且連結在地的好萊塢環境，提供台灣影視人才媒合空間。

窗外的遠方就能看見世界聞名的好萊塢標誌，經文處新館還沒啟用已經有小名，門牌4401號而取為「事事如意」，全館7萬7000平方英尺總面積，即將裝修，計劃在2021年春天揭曉新面貌。（編輯：陳永昌）1080924

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處設於韓國城的商辦大樓內30多年，行人若不注意，很難發現台灣的駐外單位在這裡辦公，圖為經文處招牌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月24日

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥（左）23日向記者介紹洛杉磯經文處新館，未來將以高科技的綠建築為目標，代表台灣的綠能科技與環保概念。中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 108年9月24日

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處設於韓國城的商辦大樓內30多年，行人若不注意，很難發現台灣的駐外單位在這裡辦公。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月24日