蔡總統博士論文原稿公布 呂秀蓮：好的一步

總統府23日公布總統蔡英文的博士論文原稿，前副總統呂秀蓮（前）24日受訪表示，這總是好的一步，如果能更早一些會更好，希望蔡總統危機處理可更快一點。中央社記者蘇木春攝 108年9月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）總統府昨天公布總統蔡英文的博士論文原稿，前副總統呂秀蓮今天表示，這總是好的一步，如果能更早一些會更好，希望蔡總統危機處理可更快一點。

呂秀蓮中午到台中市東區新庄仔福德祠參加台中幹部便當懇談會，前國防部長蔡明憲、前台中市議員陳福文與許多支持者到場。

總統府昨天公布蔡總統36年前透過打字機繕打好的400多頁論文原稿，總統府說，完整論文將授權國家圖書館開放大眾閱覽，在國內就可看到。

呂秀蓮受訪表示，這總是好的一步，但她也不清楚這樣是否解決問題。據幾名專家說，這是論文原稿，非正式通過博士學位的論文，但蔡總統願意提供且要在國圖讓大家檢驗總是好事一樁。

此外，前總統陳水扁在社群網站臉書（Facebook）貼文指呂秀蓮「距離當選（總統）顯然最為遙遠」；呂秀蓮說，可體諒對方失去自由、又渴望自由而講這樣的話。陳水扁有言論自由，但她實在沒時間了解對方每天又講什麼。

至於有中國國民黨陣營人士連署支持選總統，呂秀蓮表示，她跟一些政黨有過座談，大家其實愛台灣的心都一樣，參選已有大大小小20多個政黨支持，想透過選舉傳達藍綠一定要對話、族群一定要融合，大家都接受和平中立主張。（編輯：李明宗）1080924

前副總統呂秀蓮（後排中）24日到台中市東區新庄仔福德祠參加台中幹部便當懇談會，許多支持者出席聲援。中央社記者蘇木春攝 108年9月24日