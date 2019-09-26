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國圖收到蔡總統博士論文 27日上午10時起開放查閱
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國圖收到蔡總統博士論文 27日上午開放查閱

最新更新：2019/09/26 18:50
總統府23日公布總統蔡英文36年前論文原稿，國圖館長曾淑賢26日說，將於27日上午10時起開放民眾在「台灣博碩士論文知識加值系統」查閱全文。（中央社檔案照片）
總統府23日公布總統蔡英文36年前論文原稿，國圖館長曾淑賢26日說，將於27日上午10時起開放民眾在「台灣博碩士論文知識加值系統」查閱全文。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳至中台北26日電）總統府23日公布總統蔡英文36年前論文原稿，授權國家圖書館開放大眾閱覽。國圖館長曾淑賢今天說，將於明天上午10時起開放民眾在「台灣博碩士論文知識加值系統」查閱全文。

曾淑賢今天傍晚接受中央社記者電訪表示，下午5時左右已收到總統府辦公室主任詹志宏送來的蔡總統博士論文電子檔及授權書，國圖需一些時間進行技術處理，包括壓浮水印等，明天上午10時公開上線，民眾可以瀏覽，也可以下載及列印。

曾淑賢表示，最近「蔡英文論文」是國圖搜尋系統的熱門關鍵字，國圖選擇將論文放在「台灣博碩士論文知識加值系統」，是因為性質最相符。

國圖指出，「台灣博碩士論文知識加值系統」是免費公開的博碩士論文全文資料庫，民眾僅需於系統首頁以個人電子郵件註冊，註冊後再收取確認信，即可完成會員帳號的認證程序，下載已獲作者授權上網公開的電子全文。（編輯：唐聲揚）1080926

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