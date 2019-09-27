亞洲盃勝印度 中華女籃獲奧運亞大區資格賽門票[影]

（中央社記者黃巧雯台北27日電）吞下2連敗的中華女籃26日在亞洲盃小組賽，終於守住上半場領先優勢，以87比58輕取地主印度隊，拿下本屆亞洲盃首勝。

中華隊小組賽拿下1勝2敗，以分組第3晉級，也確定2020東京奧運資格賽的亞大區資格賽門票到手，27日將與B組第2的強敵澳洲隊進行附加賽，爭奪4強席次。

2019年女子亞洲盃籃球賽今年繼續在印度邦加羅爾舉行，中華隊所屬的A級共有8支球隊，A級前7名以及B級冠軍可獲得2020東京奧運亞大區資格賽門票。

亞洲盃小組賽分A、B組，分組第一晉級4強賽，而分組第2、3名需進行附加賽，與另一組交叉對決，爭奪4強入場券，中華隊與衛冕軍日本、南韓、地主印度同屬A組，前2場與日、韓交手，皆在下半場被逆轉，將勝利拱手讓人。

中華隊26日碰上實力較為遜色的印度，首節就火力全開，黃品蓁命中三分球後，鄭伊秀也連續4次罰球命中，開賽拉出一波7比2的攻勢，雖然隨後印度一度將差距縮小，但韓雅恩、黃鈴娟接連投進三分球，將領先差距再擴大到11分，首節結束，中華隊就靠著多點開花的攻勢，取得18分領先優勢。

第2節中華隊在前4分鐘僅讓印度拿下2分，一度將領先差距擴大到25分，不過接下來6分鐘身為地主的印度進攻也開始加溫，中場休息前將差距縮小到24比41。

雙方易籃後，中華隊在防守端出現交代不清的問題，讓印度拉出一波10比4的攻勢，不過黃湘婷隨即連得5分為中華隊止血，加上林育庭、朱育勤聯手投進3顆三分球，幫助中華隊帶著23分差距進入末節，而中華隊決勝節在持續擴大差距下，以87比58大勝印度29分。

中華隊今天共4人得分雙位數，包括林育庭15分、鄭伊秀14分、黃湘婷13分、韓雅恩12分，反觀印度僅有一人得分達雙位數。（編輯：徐崇哲）1080927