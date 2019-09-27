陳瑞敏獲立法院同意 出任審計長

（中央社記者范正祥台北27日電）立法院今天行使審計部審計長同意權，朝野立委無記名投票表決結果，審計長被提名人陳瑞敏獲得同意票89張，超過全體立委1/2的同意票，立法院同意陳瑞敏為審計長。

現任審計長林慶隆任期民國108年10月1日屆滿，總統蔡英文8月26日提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計長，咨請立法院行使同意權。

陳瑞敏現年63歲，學歷逢甲大學會計學系學士、交通大學經營管理所碩士，68年全國性公務人員高等考試會計審計人員考試及格。

他服務公職40年，經歷包括曾任台灣省政府主計處副處長、行政院主計處副處長、行政院海岸巡防署會計長、交通部會計長、行政院主計總處副主計長等職務。

陳瑞敏曾於79年及84年分獲優秀主計人員與模範公務人員表揚，93年獲頒三等主計獎章，98年獲頒二等主計獎章。

依審計法規定，審計職權包括監督預算執行、核定收支命令、審核財務收支、審定決算、考核財務效能、核定財務責任、稽察財物及財政上的違失行為等。

憲法規定，監察院設審計長，由總統提名，經立法院同意任命；立法院職權行使法規定，行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立委1/2同意為通過。

第9屆立法院現有113席立委，包含民進黨籍立委68席、國民黨籍立委35席、時代力量立委3席、親民黨籍立委3席、無黨團結聯盟立委1席及無黨籍立委3席。審計長同意權投票，依法須經全體立委過半同意，也就是至少57票同意票才可過關。

立法院院會今天下午進行審計長人事同意權投票，發出票數89張，未領票數24張。院會主席、立法院副院長蔡其昌宣布開票結果，89張同意票、0張不同意票及0張無效票，決議陳瑞敏獲得超過全體立委1/2以上的同意票，依法同意為審計長。

審計長任期6年一任，立法院上次在6年前行使審計長人事同意權時，是在9月27日這天的院會進行投票表決，這次也是在9月27日行使同意權投票，時間巧合。

陳瑞敏昨天列席立法院全院委員會進行審計長被提名人資格審查時闡述理念指出，如果獲得立法院同意為審計長，朝「落實監督」、「強化洞察」、「邁向前瞻」三大主軸努力，創造審計最大價值，達到對民眾生活產生正面影響。（編輯：黃國倫）1080927