睽違10年 辜仲瑩接任中華開發資本董事長

（中央社記者劉姵呈台北1日電）開發金今晚公告，金控董事長張家祝辭任中華開發資本董事長，將由中華開發文教基金會董事長辜仲瑩接任，於今天生效；這也是辜仲瑩2009年卸下開發金所有職務後，睽違10年再回到開發金體系。

開發金於新聞稿中表示，辜仲瑩曾於2004年至2009年期間擔任開發金控總經理及中華開發工業銀行（中華開發資本前身）董事長，現任中華開發文教基金會董事長，對於開發金控及中華開發資本的業務相當熟悉。

開發金指出，開發金控將借重辜仲瑩的專業經驗，領導中華開發資本現有各項業務，並對中華開發資本未來的全球布局、策略發展提供具體明確的方向。此外，也將借助辜仲瑩擔任中華開發文教基金會董事長多年經驗，致力推動各項公益專案，以善盡企業社會責任。

辜仲瑩為創立中國信託集團的辜濂松二兒子，根據開發金提供主要股東名單資料顯示，中國信託銀行受託凱基證券信託財產專戶，對開發金控目前持股比例為1.5%，而中華開發資本又為開發金100%持股子公司，中信託為主要股東之一。因此，辜仲瑩接棒一事受到外界矚目。（編輯：張均懋）1081001