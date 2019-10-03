台股月線附近震盪 盤中跌近百點

（中央社記者江明晏台北3日電）美國經濟數據欠佳，美股連2日重挫，歐股也受英政府提出脫歐新方案後跌勢加劇，台股今天早盤一度重挫逾130點，低點下探10809.28點，但隨後跌勢收斂至百點內，在月線附近震盪。

美股前3季氣勢如虹，但在製造業與就業等經濟數據欠佳的情況下，大盤連兩天重挫，道瓊工業指數今天再跌494點，3大指數跌幅都超過1.5%，進入10月後有如洩了氣的皮球。

倫敦股市2日原已因對全球經濟成長的憂慮而開低走低，在英國政府正式提出脫離歐洲聯盟的新方案後，跌勢加劇，終場大跌超過3%，德國與法國股市的跌幅也都在3%左右。

至10時30分，台股加權指數來到10863.11點，下跌84.77點，成交值來到新台幣621.28億元。

觀察權值股走勢，蘋概三王腳軟，台積電今天股價盤中下跌1%左右，至276.5元，股王大立光股價跌幅1.1%，至4480元。鴻海股價來到71.7元，下跌0.83%。光學鏡頭廠玉晶光則逆勢走強，一度上漲2.7%，至497元，隨後漲幅收斂，在平盤遊走。

日盛投顧表示，觀察台股今天回檔是否量縮，支撐為月線約在10840點至季線約在10710點，壓力為11100點附近。（編輯：楊凱翔）1081003