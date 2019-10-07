立陶宛議員投書媒體 籲在台灣設代表處

立陶宛國會議員歐竹拔（左）、帕季格（中）以及奧茉娜（右）聯名投書呼籲應在台灣設立代表處，展現立陶宛對民主自由的支持。（左圖取自twitter.com/Azubalis，中圖取自twitter.com/ZygisPavilionis，右圖取自奧茉娜臉書facebook.com）

（中央社記者顧荃台北7日電）外交部發言人歐江安今天說，立陶宛3位國會議員日前投書該國媒體，呼籲應在台灣設立代表處，以展現立陶宛對民主自由的支持。外交部感謝立國議員支持，若設處將可加強雙方合作。

前台北市觀傳局長簡余晏昨天在臉書發文表示，立陶宛3位國會議員聯名在立陶宛第一大報主張，希望立陶宛不要再慶祝中國國慶，應該要在台灣（中華民國）設立陶宛代表處，公開呼籲全面加強跟台灣經貿交流。

對此，歐江安表示，立陶宛媒體10月1日刊登3位曾於8月訪台的立國國會議員奧茉娜（Ausrine Armonaite）、帕季格（Zygimantas Pavilionis）以及歐竹拔（Audronius Azubalis）聯名投書指出，10月1日應是紀念共產主義受難者的日子，公開呼籲立國應基於與台灣的共享利益與價值，效法其他歐盟會員國在台灣設立代表處，以展現立陶宛對民主自由的支持。

她說，這3位立國國會議員曾於8月首次訪台，實地瞭解台灣的自由民主制度及經濟發展成就，特別是對台灣與歐盟及其會員國間的密切合作留下深刻印象，從而呼籲立國應在台灣設處，以共同提升台立雙邊關係。

歐江安表示，外交部感謝立陶宛國會友台議員以具體建議展現對台灣的支持，未來立陶宛若能如同歐盟及其他會員國在台灣設處，相信將能進一步加強雙方的合作，也符合歐盟整體的歐亞連結策略。願持續與立國友台各界深化合作，推動台立關係進一步發展。

歐江安說，台灣與立陶宛基於共享民主、自由及人權的普世價值，近年來雙方關係持續提升。例如今年4月，立國國會高達80名議員聯名致函世界衛生組織幹事長，要求邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），顯示立陶宛民意對台灣的普遍好感。（編輯：謝佳珍）1081007