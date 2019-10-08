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自動販賣機個資疑慮 柯文哲：訂專章解決

最新更新：2019/10/08 11:18

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市國中小裝設自動販賣機，引發討論，台北市長柯文哲今天說，台北市要成為智慧城市，自動販賣機與無現金交易是勢在必行，也會請資訊局訂定個資保護專章，列為契約附錄，解決所有人疑慮。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

他說，既然有人提及個資保護的問題，他會交代資訊局訂定一個適用於政府、民間企業的個資保護專章，「只要把這列清楚，不要擔心自動販賣機那些資料會被不當使用」。

柯文哲表示，未來台北市政府與廠商簽約時，專章會列為契約附錄，解決所有人疑慮。

對於自動販賣機入校園，政大法律系副教授劉宏恩、民進黨秘書長羅文嘉連日發文批評，劉宏恩指廠商想藉由販賣機蒐集學生消費行為做分析與大數據演算；羅文嘉說，自動販賣機全面返校的目的是賺錢，不要說成是教育，令人作噁。

教育局主秘陳素慧昨天解釋，數位學生證具備悠遊卡功能，用卡片購物時，機台只能讀取卡號，廠商無法存取個資。

悠遊卡公司董事、市政顧問翟本喬則在臉書發文，指悠遊卡公司手上學生的學號、數位學生證上的卡號及每筆消費總金額，廠商有卡號及消費明細（與任何一家超商一樣），學校則有學號與學生個資。

翟本喬說，三方串通後，才能把消費內容與個資連結，只有兩方是沒有用的。（編輯：張銘坤）1081008

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