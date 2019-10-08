電子支付12月上線 悠遊卡109年上半年可繳學費

台北市長柯文哲8日接受中央社專訪時，提及智慧城市相關政策，他表示，悠遊卡今年已獲金管會同意、取得電子支付執照，12月電子支付系統上線，而現行學生證都具備悠遊卡功能，未來就可用來繳學雜費、班費或其他費用。中央社記者王騰毅攝 108年10月8日

（中央社記者陳怡璇、梁珮綺台北8日電）台北市長柯文哲今晚表示，12月悠遊卡電子支付系統上線，未來可用來繳學雜費等，悠遊卡公司表示後續還有些流程要跟學校討論。知情人士指出，明年上半年就會試辦。

台北市長柯文哲今天接受中央社專訪時提及智慧城市相關政策，他表示，悠遊卡今年已獲金管會同意、取得電子支付執照，12月電子支付系統上線，而現行學生證都具備悠遊卡功能，未來就可用來繳學雜費、班費或其他費用。

柯文哲表示，236所學校分三階段推動，首先讓有意願的學校先試行一個月、修正問題，再逐漸有第二、三波學校加入。

知情人士指出，明年上半年就會試辦。

悠遊卡公司表示，12月是電支系統上線的時間，但後續還有建置工作需要跟校方討論規劃，會盡快完成相關作業，讓學生與家長多一個繳費管道。

台北市教育局主任秘書陳素慧則說，教育局一直跟悠遊卡公司保持密切聯繫，等系統上線後，雙方會再就需要的資料，如學生的年級、班別、繳費種類等進行討論與建置。（編輯：李亨山）1081008