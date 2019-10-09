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國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知

最新更新：2019/10/09 11:21
2019國慶煙火在屏東河濱公園施放，周邊道路將進行交通管制。（屏東縣政府提供）
2019國慶煙火在屏東河濱公園施放，周邊道路將進行交通管制。（屏東縣政府提供）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）2019國慶煙火在屏東河濱公園施放，周邊道路將進行交通管制，屏東縣政府準備替代路線懶人卡，讓民眾開車、騎車不卡卡；縣府特別提醒，連高屏大橋都有管制。

縣府表示，施放煙火場地河濱公園周邊的交通管制計畫共有2階段，第1階段上午6時至下午2時，管制縣189（堤防路）佈設專用道設施。

縣府指出，第2階段針對活動會場及周邊道路管制，活動會場12時至散場都是行人徒步區，周邊道路分為3種管制方式，A區從下午2時至散場，汽機車不可進入且道路兩側禁停；B區及D區自下午2時至散場只有機車可進入並允許機車停放路邊。

縣府指出，C區從下午6時前，汽機車可進入且小客車可停放路邊，下午6時至散場僅機車可進入停放於B區，管制區內除了規劃做為停車空間之路段外，都禁止臨時停車。詳細路段資訊可至官網上查詢。

縣府指出，高屏大橋的管制，從下午2時起往屏東加工區方向，汽車下匝道封閉，晚上7時至9時，雙向快車道最外側車道交通管制；和平路（勝利路至民族路）則是建議避免行經的路段，在晚上8時後，將視情況實施交通管制。

考量九如來往高雄車流量多，且多行經國慶煙火當天受管制的堤防路，縣府特別準備了堤防路替代路線懶人卡，走萬丹到高雄的民眾請改走台3線，經瑞光路三段走台27線後直行或右轉。相關資訊可至屏東縣政府交通旅遊處官網或2019國慶煙火官網查詢。（編輯：謝雅竹）1081009

2019國慶煙火在屏東河濱公園施放，周邊道路將進行交通管制。（屏東縣政府提供）
2019國慶煙火在屏東河濱公園施放，周邊道路將進行交通管制。（屏東縣政府提供）
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