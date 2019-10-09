對陸鋼品雙反調查確定 暫不課徵但5年內可調整

財政部關務署9日公告，對自中國進口5項鋼品「雙反調查」結果，考量對國家整體經濟利益影響，暫時不課徵反傾銷稅及平衡稅（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）財政部關務署今天公告，對自中國進口5項鋼品「雙反調查」結果，考量對國家整體經濟利益影響，暫時不課徵反傾銷稅及平衡稅，不過5年內若情勢有所變化，隨時可研議恢復課徵。

財政部2018年4月17日開始對自中國進口的5項鋼品，展開3宗「反補貼調查」及2宗「反傾銷及反補貼調查」（雙反調查），以具體行動回應美國對中國低價鋼品可能繞道台灣輸美疑慮，為台灣首度祭出雙反調查。

3宗「反補貼調查」調查對象為現已加徵反傾銷稅的「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」及「不銹鋼冷軋鋼品」；2宗「雙反調查」對象為「不銹鋼熱軋鋼品」及「特定碳鋼冷軋鋼品」。

關務署表示，根據先前財政部及經濟部調查認為，確實存在傾銷及補貼事實，且有造成國內產業損害之虞，應課徵反傾銷及平衡稅，為期5年，期間由今天公告至2024年10月8日止；不過，考量課徵可能對國家整體經濟利益及國內業者帶來的影響，最終拍板「暫不課徵」。

關務署解釋，不過，這5年間，若國內外經貿情勢有所變化，產生課徵必要，例如有中國低價鋼品傾銷、補貼情形加劇，美國對中國鋼品繞道台灣疑慮升高，或各國集體對中國鋼品採取制裁措施等情形，經濟部可發函建議恢復課徵，由關稅稅率審議小組進行審議。（編輯：黃國倫）1081009