中國鋼品雙反調查 財部認定具補貼及傾銷事實

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）財政部對自中國進口5項鋼品「雙反調查」做出最後認定結果，一致判定中國大陸政府確有補貼傾銷事實，後續待經濟部完成最後產業損害認定，來決定是否課徵反傾銷及平衡稅，結果預計9、10月出爐。

財政部2018年4月17日開始對自中國進口的5項鋼品，展開3宗「反補貼調查」及2宗「反傾銷及反補貼調查」（雙反調查），以具體行動回應美國對中國低價鋼品可能繞道台灣輸美的疑慮。

台灣目前對自中國進口的「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」及「不銹鋼冷軋鋼品」已在課徵反傾銷稅，目前正進行反補貼調查，決定是否須課徵平衡稅，以抵銷中國廠商在產製過程中獲得的過度政府補貼。

另外，也對自中進口的「不銹鋼熱軋鋼品」及「特定碳鋼冷軋鋼品」展開「雙反調查」。為台灣首次進行「反補貼調查」，也是首次由官方發動的反傾銷調查。

今年4月26日財政部先做出初步認定，判定5項鋼品皆有補貼及傾銷事實，初步認定傾銷差率為26.68%至36.77%，補貼率則介於27.36%至51.32%間，但無課徵臨時平衡稅或反傾銷稅的必要。

財政部近日做出最後認定結果，維持初判見解，一致認為中國大陸政府確有補貼及傾銷事實，認定「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」補貼率為51.32%，「碳鋼鋼板」補貼率為27.36%，「不銹鋼冷軋鋼品」補貼率為43.86%。

「不銹鋼熱軋鋼品」最終認定補貼率為43.86%，傾銷差率部分，除福建福欣特殊鋼有限公司及其出口商上海JFE商事會社為26.68%，其餘製造商或出口商適用32.58%。「特定碳鋼冷軋鋼品」最終認定補貼率為51.10%，傾銷差率則為36.77%。

財政部表示，已通知經濟部進行最後產業損害認定，並評估對國家整體經濟利益的影響，最終調查結果若認定有損害國內產業之虞，財政部會於接獲經濟部通知翌日起10日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵平衡稅，結果預計9月、10月出爐。（編輯：林興盟）1080716