中韓不鏽鋼冷軋反傾銷落日 經部認定有損害之虞

經濟部貿調會26日宣布，認定停止對自中國及南韓產製進口不鏽鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，可能對台灣產業發生損害。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者廖禹揚台北26日電）對中國大陸及南韓產製進口不鏽鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅將落日，經濟部貿調會今天宣布認定可能因停止課徵反傾銷稅而再發生損害，將交由財政部提交關稅稅率審議小組研議。

對自中國及南韓產製進口不鏽鋼冷軋鋼品自2013年8月15日起採行的反傾銷措施，已屆滿5年，經濟部貿易調查委員會今天發布新聞稿表示，25日召開委員會議，審議結果認為，若停止課徵反傾銷稅，可能使對我國產業的損害繼續或再發生。

此案稅率為中國大陸具結廠商之外的其他製造商或出口商38.11%，韓商26.53%至37.65%。燁聯鋼鐵股份有限公司及唐榮鐵工廠股份有限公司於課徵屆滿前檢具申請書向財政部申請繼續課徵反傾銷稅，財政部於去年8月8日公告進行本次落日調查案並請經濟部進行產業損害調查。

貿調會說明，產業損害調查所得資料顯示，採行反傾銷措施後，自中韓進口涉案產品量雖減少，但仍為低價進口；而我國產品市占率雖有微幅成長，但因近年國內需求萎縮及鎳價波動大影響，內銷量時有虧損，未能有顯著成長，整體產業營運仍不穩定。

貿調會表示，財政部先前已就此落日案認定中韓不鏽鋼冷軋鋼品可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生傾銷。調查指出，目前中韓產能均嚴重過剩，正積極開拓外銷市場，加上美中貿易糾紛引發的各國鋼品貿易限制措施，使全球鋼品貿易受限，若停止課徵反傾銷稅，中韓極可能再度以擴大價差或低價方式大量傾銷至與其鄰近的台灣市場。

貿調會表示，會將上述結果通知財政部，由財政部提交關稅稅率審議小組，審議小組將在收件後10天內決議是否繼續課徵反傾銷稅。

此外，貿調會今天也公布延長對自中國進口5項鋼品雙反調查的產業損害最後調查期間至9月13日，貿調會表示，會在8月陸續舉行聽證會，預計在9月初將結果送交財政部，財政部最慢將在10月決定是否實施雙反措施。（編輯：黃國倫）1080726