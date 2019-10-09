總統國慶談話 揭示下階段國家3目標

總統蔡英文10日將發表國慶談話，揭示下階段國家3目標。蔡總統認為，因為台灣人的韌性與努力，以及在自由民主旗幟下的一致團結，將讓台灣更強盛，一天比一天更進步。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北9日電）總統蔡英文明天將發表國慶談話，揭示下階段國家3目標，要重振台灣人的自信，讓台灣成為世界不可或缺的台灣。

蔡總統將提出3項目標分別是，第一，讓全體國民團結在自由民主旗幟下，捍衛主權；第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓人民富足國家強盛；第三，走向世界，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

108年國慶大會將於明天登場，以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，蔡總統將發表談話。

總統府今天轉述，總統的國慶講話主題為「堅韌之國 前進世界」，內容分為4部分。

首先，蔡總統在第一部分將說明當前國家所面對的變局，以及面對變局必須穩健、厚植實力。

蔡總統談話中也將提到，台灣當前所面對的是空前變動的世局，除了國際經貿情勢變化，政府正全力因應之外，中國今年開始推動的「一國兩制台灣方案」，配合文攻武嚇的威脅，也衝擊了區域情勢安定。

她表示，面對挑戰，台灣必須加快國家實力的厚植，穩健的因應，而她也會挺身捍衛國家主權，為國家守住生存空間。

第二部分，蔡總統將說明過去多年來，全體國民共同經歷種種挑戰，並且在挑戰中養成國家的強韌特性和實力。

蔡總統將提到，台灣人民共同面對種種嚴峻挑戰，無論是國際的經濟危機、來自對岸的武力威脅、重大的天然災害，台灣人都沒有倒下。相反的，全體國民都能把危機化為轉機，站起身來一次一次的把台灣發展得更好，也凸顯了台灣人無比的韌性。

她認為，因為這樣的韌性，在艱辛的歷程中，建立了民主；也因為如此，台灣成為四小龍的一員。這個共同經歷，也讓大家體驗台灣人不能分割彼此，應該屬於彼此，並且願意一起努力。

國慶談話第三部分，蔡總統將呼籲全體國民團結，共同捍衛民主、壯大台灣。

蔡總統將會談到，面對中國的種種進逼，作為印太區域守護民主價值的第一道防線，除了善盡國際義務，結合理念相近國家共同確保台海的和平穩定，而當務之急，台灣人更必須團結，以對話和共識，讓國家在正確的道路上繼續前進；必須堅守自由民主價值，為下一代保障得來不易的自由；必須持續壯大台灣，讓台灣在過去3年產業升級轉型、國際多元布局下站穩的發展腳步，更大步向前。

蔡總統將闡述，在過去3年的基礎上，進一步的讓更多國民受到照顧、減輕負擔；在國防自主、提振國軍士氣，充足戰力的基礎上，讓國軍更有力量捍衛這塊土地。也在過去3年的基礎上，更進一步的參與、貢獻國際社會，讓台灣成為區域穩定不可或缺的良善力量。

國慶談話第四部分，蔡總統將揭示下階段的國家3大目標，第一，讓全體國民團結在自由民主旗幟下，捍衛主權；第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓人民富足國家強盛；第三，走向世界，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

蔡總統將提及過去幾年台灣人在世界舞台上的傑出表現，無論在產業經濟上、國際賽事上，或是重要的科技研發上等等。總統認為，因為台灣人的韌性與努力，以及在自由民主旗幟下的一致團結，將會讓台灣能夠更為強盛，一天比一天更加進步。（編輯：林淑媛/黃國倫）1081009