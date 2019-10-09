台灣投資大爆發 蔡總統國慶晚會籲團結堅守主權

總統蔡英文9日晚間出席2019國慶晚會致詞表示，今年國慶的主題是「攜手世界．台灣耀飛」。中華民國台灣的外交向來充滿挑戰，但僑胞朋友們一直與台灣一起努力，爭取台灣的國際參與，也讓台灣被世界看見。僑胞就是台灣「攜手世界」的最佳夥伴。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）2019國慶晚會首度移師桃園市舉辦，總統蔡英文今天說，今年是台灣投資大爆發的一年，政府除與人民分享成果，也呼籲大家團結發揮台灣人的韌性，讓中華民國台灣在國際發光發熱。

首度移師桃園舉辦的2019國慶晚會，今年以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，移師高鐵桃園站前廣場舉行，在桃園市立國樂團及無雙樂團暖場演出下，演奏了台灣味民謠、國樂及流行歌曲等，並由桃園在地的敦青舞蹈團以舞蹈揭開活動序幕。

蔡總統致詞表示，明天就是國慶日，今晚特別歡迎僑胞們回到故鄉。也感謝在海外打拚的僑胞依然心繫台灣，專程回國參加國慶。

蔡總統指出，今年國慶的主題是「攜手世界．台灣耀飛」。中華民國台灣的外交向來充滿挑戰，但僑胞朋友們一直與台灣一起努力，爭取台灣的國際參與，也讓台灣被世界看見。僑胞就是台灣「攜手世界」的最佳夥伴。

蔡總統也向所有僑胞及現場好友報告，今年是台灣投資大爆發的一年，台灣今年第二季的經濟成長率，也是亞洲四小龍第一。不僅台商回流投資總額超過新台幣6100億元，還有許多世界級的企業，像是Google、Facebook、亞馬遜、微軟等都加碼投資台灣，為台灣的經濟發展增加動能。

蔡總統說，經濟有成長，政府也與人民分享成果，包括減稅、連續4年提高基本工資，以及推動托育補助新制擴大投資下一代。政府也透過長照2.0來照顧長輩，相信受惠的民眾會感受到政府的用心。

蔡總統表示，執政3年多來，政府在改革或建設上都有很多成果。面對兩岸議題，政府也堅守主權，讓國際社會了解中華民國台灣堅持的理念跟價值。

她說，今年的國慶晚會首次在桃園舉辦，桃園這幾年的飛快成長民眾有目共睹，捷運、建設更是一項一項在進行，光在桃園就有37家廠商、1484億元的投資，預期創造超過1萬3000個工作機會。所以桃園市長鄭文燦的施政滿意度是六都第一名。

蔡總統指出，桃園正在積極建設、迅速發展，不但展現出台灣不斷躍升、蛻變的力量，也傳達走向世界的決心。

蔡總統表示，「攜手世界．台灣耀飛」，只要團結努力、充分發揮台灣人的韌性，中華民國台灣一定能克服萬難持續升級，在國際上發光發熱。

隨後則由歌手謝雷、張琪、許富凱、曹雅雯，及台語金曲歌后黃妃、有越南孫翠鳳之稱的阮安妮、知名原住民樂團扶桑花樂團、知名客家樂團吉那罐子、畢書盡及天團玖壹壹等輪番演出，透過懷念老歌、台語金曲及流行歌曲，陪僑胞及民眾High翻一整晚。（編輯：方沛清）1081009

總統蔡英文（中）9日晚間出席2019國慶晚會致詞時指出，今年是台灣投資大爆發的一年，政府除與人民分享成果，也呼籲大家團結發揮台灣人的韌性，讓中華民國台灣在國際發光發熱。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年10月9日