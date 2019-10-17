接見丹麥副議長 總統：期待合作擴展亞洲市場

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天接見丹麥國會副議長柯絲高表示，環保、創新設計、老人照顧以及農畜食品等產業都是丹麥重點發展產業，非常值得借鏡交流，未來希望與丹麥加強各領域的合作，一起擴展亞洲市場。

總統蔡英文上午在總統府接見丹麥國會副議長柯絲高（Pia Kjaersgaard）訪問團，總統說，柯絲高從32年前第一次訪問台灣之後多次來訪，是台灣在丹麥的重要友人，與台灣有深厚的情誼。

總統表示，這些年台灣與丹麥之間不論政府或民間都有更多的互動交流，在產業發展上雙方也加深夥伴關係。丹麥廠商來台投資離岸風電產業也與台灣分享成功的經驗，上個月接待丹麥出口信貸基金（EKF）的訪問團，EKF就是台灣發展風電的合作夥伴。

她並說，上周三（9日）台灣第一座離岸風電廠已經正式完工，目標是在2025年綠電比例達到20%，期待在台灣能源轉型這條道路上，與丹麥一起合作創造豐碩的成果。

除了綠能之外，總統表示，包括環保、創新設計、老人照顧以及農畜食品等產業都是丹麥重點發展產業，非常值得台灣借鏡交流，未來台灣希望與丹麥加強各領域的合作，一起擴展亞洲市場。

她並說，訪賓們的支持對台灣而言都是非常重要的助力，藉這個機會特別感謝柯絲高閣下長期以來對台灣的支持。

今年6月外交部長吳釗燮受邀到丹麥出席在哥本哈根舉行的2019民主高峰會，發表台灣守護自由與民主價值演說，總統表示，柯絲高副議長閣下出面接待並親自導覽丹麥國會，充分展現丹麥國會對台灣的重視與情誼。

總統表示，這次柯絲高副議長閣下率團訪問台灣，期待共同開創未來更多的合作的機會。（編輯：紀淑芳）1081017

上緯投控主導開發的台灣首座離岸風電風場海洋風電9日宣布，第2階段20支風機全數安裝完成，即所有風機完成安裝。（上緯投控提供）中央社記者潘智義傳真 108年10月9日

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