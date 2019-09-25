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屏縣府：核三絕不延役 拚2021民生用電全綠能

最新更新：2019/09/25 18:16
由台灣環保聯盟等團體舉辦的「非核亞洲論壇」，安排各國代表參訪屏東再生能源發展的現況，25日並在屏東縣政府舉辦成果發表記者會。中央社記者郭芷瑄攝　108年9月25日
由台灣環保聯盟等團體舉辦的「非核亞洲論壇」，安排各國代表參訪屏東再生能源發展的現況，25日並在屏東縣政府舉辦成果發表記者會。中央社記者郭芷瑄攝　108年9月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）由台灣環保聯盟等團體舉辦的「非核亞洲論壇」，安排各國代表參訪屏東再生能源，縣長潘孟安表示，縣府堅持核三廠2025年絕不延役並安全除役，同時拚2021年民生用電全綠能。

為了讓國際非核人士見證屏東縣再生能源政策的發展願景及執行成果，縣府協助由台灣環保聯盟等10多個民間團體在北部所舉行的「非核亞洲論壇 」，於24日、25日兩天在屏東辦理「廢核．再生」的活動計畫。

潘孟安表達縣府堅持核三廠絕不延役、同時安全除役的立場。訂定第1階段2021年全縣民生用電100%再生能源（950MW裝置容量）的目標，目前綠能的再生容量已超過300MW的裝置容量。

縣府安排來台參加論壇的日本、韓國、越南、菲律賓和印度等國際外賓，參訪屏東縣再生能源發展的現況，並與恆春在地居民及社區領袖就核電廠安全除役等相關議題進行座談，提前為「綠電取代核電」做準備。

24日恆春居民座談會上，地方對於核三除役後恆春半島加強發展觀光有共識，但憂心核廢對環境的影響和安全性。

論壇人士今天在縣府舉辦成果發表記者會，來自澳洲的廢除核武運動組織（ICAN，2017年諾貝爾和平獎得主）共同創辦人史維寧（Dave Sweeney）說，核電是高風險、高爭議、高污染的能源，核三廠除役是台灣實踐非家園的關鍵，是走在能源自主的正確道路上，需要挑戰的是核廢料問題；屏東的綠能發展實績令人印象深刻，台灣掌握技術做正確的選擇，可以成為區域的領頭羊。

史維寧和論壇日本事務局長佐藤大介都表示，2025年要再來台灣，參加實現非核家園的「非核派對」。

環保聯盟會長劉志堅表示，政府應該趕快向地方說明與溝通核電廠的除役計畫，核廢料的處置是非常大的風險，如何暫存，放在哪裡都要向地方說明。

縣府綠能辦公室指出，屏東縣的能源轉型布局可追溯到民國98年所推動的全台首創養水種電政策，並於同年加入國際地方鄉發展行動委員會，105年成為台灣唯一加入這個組織「100%再生能源城市與區域網路計畫」的地方政府。（編輯：黃世雅）1080925

由台灣環保聯盟等團體舉辦的「非核亞洲論壇」，安排來台參加論壇的日本、韓國、越南、菲律賓和印度等國際外賓，參訪屏東縣再生能源發展的現況。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年9月25日
由台灣環保聯盟等團體舉辦的「非核亞洲論壇」，安排來台參加論壇的日本、韓國、越南、菲律賓和印度等國際外賓，參訪屏東縣再生能源發展的現況。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年9月25日
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