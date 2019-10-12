離岸風電首支本土基樁啟動 總統：賺全球綠能錢

世紀鋼鐵12日在台北港舉行水下基礎生產基地基樁對接儀式，總統蔡英文表示，她剛接任時，台灣面臨備轉容量率低點，「我們從電力最低點開始努力，現在不缺電」，這是不必爭辯的事實，能源轉型不容易，但會繼續堅持創造三大契機，未來更要在全球賺綠能錢。中央社記者郭日曉攝 108年10月12日

（中央社記者潘羿菁台北12日電）綠能產業逐步驗收成果，總統蔡英文今天表示，她剛接任時，台灣面臨備轉容量率低點，「我們從電力最低點開始努力，現在不缺電」，這是不必爭辯的事實，能源轉型不容易，但會繼續堅持創造三大契機，未來更要在全球賺綠能錢。

世紀鋼鐵今天在台北港舉行水下基礎生產基地基樁對接儀式，為台灣第一支國產化水下基礎基樁。蔡總統致詞時指出，能源轉型不容易，即便推動能源建設相當困難，也要全力克服，就像當年興建高鐵與員山子分洪道，起初外界都在唱衰，但是現在來看，很慶幸堅持下去，綠能產業也是一樣，當第一座離岸風場完工，代表著台灣走向能源的關鍵首步。

她進一步說，離岸風電正在帶動台灣產業升級發展，投資、技術、廠房與產線正在一一升級到位中，「我們在國內練兵，未來要完成5.7GW目標，緊接著就是放眼全世界，賺綠能產業的錢」，政府會繼續堅持下去並創造三大契機。

第一契機是新能源，政府將持續發展再生能源產業，目標2025年綠電比重達到兩成，提高台灣綠電能量，成為蘋果、亞馬遜、微軟與臉書等國際大廠的綠電供應鏈。

第二契機是新商機創造，從水下基礎工程到各式零組件國產化，估計離岸風電有望創造1.2兆元產能。

第三契機為新就業機會，以世紀綱為例，在離岸風電領域投資50億元，創造直接與間接工作機會約300至500個；而焊接技術工薪資待遇可望達到平均薪資兩倍，離岸風電產業促使專業技術提升，在就業市場相當搶手。

世紀鋼鐵董事長賴文祥致詞時表示，早在2008、2009年金融海嘯造成經濟動能下降，世紀鋼難免受到負面衝擊，那時體悟到必須轉型創新，才能避免景氣循環影響。

他表示，當時到國外考察離岸風電地下基礎工程，便覺得這是世紀鋼的機會，卻遭到股東與董事們質疑，認為風險太大，所幸政府支持，今天才能讓世紀鋼對外宣布，台灣本土第一支基樁對接啟動。（編輯：楊玫寧）1081012

世紀鋼鐵12日上午在台北港舉行水下基礎生產基地基樁對接啟動儀式，總統蔡英文（中）、經濟部長沈榮津（左）與世紀鋼鐵董事長賴文祥（右）出席。中央社記者郭日曉攝 108年10月12日

總統蔡英文（前右2）、經濟部長沈榮津（前右3）等人12日上午出席世紀鋼鐵水下基礎生產基地基樁對接儀式，員工們熱情歡迎總統到訪。中央社記者郭日曉攝 108年10月12日

世紀鋼鐵12日在台北港舉行水下基礎生產基地基樁對接儀式，為台灣第一支國產化水下基礎基樁。中央社記者郭日曉攝 108年10月12日

綠能產業逐步驗收成果，世紀鋼鐵12日在台北港舉行水下基礎生產基地基樁對接儀式，為台灣第一支國產化水下基礎基樁。中央社記者郭日曉攝 108年10月12日