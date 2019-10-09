彰濱雙綠能完工 年發電量將破3.4億度

（中央社記者蔡芃敏彰化9日電）台電位在彰濱工業區的雙綠能完工，台電表示，彰濱太陽光電規模為全台最大，年產約1.4億度電，可供4萬家戶用電，陸域風電也將貢獻2億度電，估園區一年可發3.4億度，減碳19萬公噸。

台電持續推動綠能，在彰濱工業區打造雙綠能，設置光電場以及陸域風電。台電表示，彰濱太陽光電規模為全台之最，總占地約140公頃，全區正式發電後，每年生產近1.4億度的電力，可供應近4萬戶家庭一年用電。台電也在此推行陸域風電計畫，前兩期31部風機已陸續併聯發電，加上第三期4部風機完成建置，總計71.2MW，年發電量超過2億度。

台電預期雙綠能年發電量總和將超過3.4億度，可減碳19萬公噸，並在今天舉行「彰濱太陽光電暨彰工（III）風力發電啟用典禮」，經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫、彰化縣長王惠美等人均出席活動。

楊偉甫致詞時說，台電作為電力政策的執行者，積極推動能源轉型，在彰濱打造全台最大的太陽光電場，彰濱太陽光電場在去年2月是開工，10個月發出第一度電，累積至今已發約9400萬度綠電，預計今年將衝破1億度電，是太陽能發展新里程碑。

他說，台電早已推行陸域風電，今天正式啟用的4部風機為第三期計畫，每部風機2.3MW，裝置容量共9.2MW，台電總計在彰濱工業區崙尾區及線西區陸續興建35部風電機組，總裝置容量約71.2MW，是全台密度最高的陸域風力發電地區。

台電也積極在彰化海域布建離岸風電，他說，2座離岸風電場正在趕工中，一期示範風場將在明年底試運發電，二期風場正在積極進行採購，台灣正在進行能源轉型，台電會一步一腳印將基礎打好。

王惠美表示，彰化政府沒有反對綠能，希望能源政策按部就班而非躁進，期盼擁有兼具環保、健康以及合理成本的能源。

台電強調，彰濱光電場設備超過9成為國產化製造，由中華電信、星能及中興電工等公司負責光電場設計施工及電氣室營運，具備系統線路保護及遙控發電量的智慧調度功能。

台電說，全區使用超過30萬片的高效率太陽能板，以當地保育類動物白海豚及小燕鷗的意象設計太陽能板景觀，電氣室屋頂也以隔熱磚施作，並架設太陽能板。

除了彰濱園區，台電正在台南七股打造太陽光電場，裝置容量預計有150MW，投資金額達75億元，有望在明年3月完工，台電也將在台南七股地區增設1GW的太陽能饋線。（編輯：趙蔚蘭）1081009