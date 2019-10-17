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台南19天撿132萬根菸蒂 換衛生紙活動喊卡

最新更新：2019/10/17 12:33

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市環保局推動「無菸蒂城市」，50根菸蒂換1包衛生紙，預定2個月撿收15萬根菸蒂，哪知19天就爆量逾百萬根菸蒂，更有人一次拿5000根菸蒂換走百包衛生紙，也讓活動緊急喊卡。

台南市政府環保局人員今天指出，環保署計畫減除街道菸蒂，發給縣市政府一箱432包衛生紙辦理兌換活動，環保局認為有必要擴大辦理，就自掏腰包購足3000包衛生紙，9月28日開辦「無菸蒂城市」計畫，民眾只要拿50根菸蒂，就能換得1包110抽的衛生紙。

環保局原規劃2個月菸蒂換衛生紙活動，11月30日結束，預定讓民眾撿拾15萬根菸蒂，未料反應異常熱烈，環保局19天就收到民眾送來的132萬根菸蒂，也讓環保局必須送出2萬6000包衛生紙。

環保局一時之間沒有那麼多衛生紙，只能緊急調貨，菸蒂換衛生紙的活動，昨天也緊急喊卡。環保局統計，目前尚積欠8000多包衛生紙未兌換出去，預定下週完成相關作業。

環保局人員表示，坊間對菸蒂換衛生紙的反應太熱烈，有人利用晨運撿拾菸蒂，天天撿個10根，10天下來就能換2包衛生紙；另有里長發動義工打掃公園及街道，特地把菸蒂區分開來，幾天下來，竟撿拾超過5000根菸蒂，一次兌換百包衛生紙。

環保局突發奇想，擴大辦理菸蒂換衛生紙活動，沒想到一發不可收拾，竟多花新台幣20萬元購買衛生紙供民眾兌換；環保局人員表示，短期內不會再辦理類似活動。

不過，環保局還是呼籲民眾別亂丟菸蒂，若經查獲，將依廢棄物清理法第27條及第50條規定處以1200元至6000元的罰鍰。（編輯：張雅淨）1081017

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