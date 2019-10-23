富少隧道飆超跑2死3傷 駕駛判2年4月

（中央社記者蕭博文台北23日電）男子游瀚甯涉嫌在北市自強隧道以最高時速170公里狂飆超跑而失控撞車，造成2死3傷。士院考量游男自首、與全部被害人和解而犯罪情狀顯可憫恕，今天判刑2年4月，可上訴。

士林地方法院新聞資料指出，游瀚甯於民國107年7月7日清晨，駕駛藍寶堅尼跑車搭載劉姓女友，並刻意關閉電子式車身穩定系統，以發揮車輛所有引擎動力。

游瀚甯駛抵自強隧道士林往內湖方向入口時開始加速，進入隧道後平均車速達時速140公里，最高達170公里，適巧有工人在隧道內施工，游男發現工程車後緊急煞車閃避，仍因車速過快，失控撞上工人與工程車。

游瀚甯造成劉姓女友、張姓工人因車禍傷重身亡，另有2名工人受重傷，自己也負傷。

士林地方法院承審合議庭認為，自強隧道限速40公里，游瀚甯平均車速已達限速3倍以上，對游男個人感知、判斷造成一定干擾，對車輛而言，增添操控困難與穩定度。

合議庭認為，隧道僅限速40公里，對其他用路人而言，游瀚甯等同以時速約100公里驟然掠過，造成的心理驚嚇與隧道內巨大聲響，足以影響其他用路人正常駕駛，游男已全盤影響隧道內用路人，已達致生往來危險程度。

合議庭指出，游瀚甯飆速歷時僅約10秒，無其他危險駕駛行為，對於公眾往來安全造成危險的時間尚屬短促、行為態樣也非甚為惡劣，游男本身也受重傷，犯後坦承過錯，並賠償全數被害人達成和解，犯後態度堪稱良好。

合議庭認為，游瀚甯涉犯妨害公眾往來危險致人於死罪，最輕本刑為7年，但考量游男自首得減輕其刑，且全部被害人均同意從輕量刑、被告年紀尚輕，而符合犯罪情狀顯可憫恕的規定，再依法減輕其刑，判刑2年4月，可上訴。（編輯：屈享平）1081023