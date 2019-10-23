民進黨不分區提名委員會成立 陳菊蘇貞昌入列

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨中執會今天同意成立不分區立委提名委員會，由黨主席卓榮泰召集，成員包括林右昌、林錫耀、陳菊、陳博志、陳傳岳、鄭麗君、蘇貞昌，預計11月初完成不分區立委名單；卓榮泰並宣示要有國會戰力等3項提名原則。

民進黨中執會16日原定通過成立不分區立委提名委員會，最後因人數不足流會。外界指立法院長蘇嘉全為讓侄子蘇震清進入不分區立委名單，因而杯葛中執會造成流會；但蘇嘉全事後回應，沒有能力杯葛，平常也很少參與中執會事務。

民進黨今天召開中執會，會中同意成立不分區立委提名委員會，並依提名條例規定，由卓榮泰召集主持。委員會成員計有基隆市長林右昌、行政院前副院長林錫耀、總統府秘書長陳菊、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳、文化部長鄭麗君、行政院長蘇貞昌等7人。預計不分區立委提名整體名單於11月初完成，並提請中執會通過。

民進黨發言人李晏榕會後轉述，卓榮泰會中裁示指出，提名的7位委員，涵蓋不同領域及專長，有資深法律人、有長期關心台灣前途的財經專家，更有建構台灣文化主體性的推手。

卓榮泰說，為彰顯民進黨執政團隊共同參與這次不分區立委提名，這屆提名委員的組成，兼顧執政團隊與黨政系統的代表性，所以提名委員有來自執政團隊、司法界、財經界、文化界各不同領域，能夠從不同角度，思考提名人選，並積極建構一份適合未來國會需要的名單。

卓榮泰期許提名委員屏除個人情感，站在全黨、選戰和國會功能的高度，考量不分區立委的提名策略。

卓榮泰認為，未來提出的不分區立委名單，對民進黨整體形象有直接關係。他強調不分區立委提名的3項原則，第一，應該要有國會戰力，包括能夠與社會對話及議事折衝協調的能力。第二，要代表全黨集體意識，貫徹黨的基本主張。第三，要為國家整體利益考量，而非代表某特定團體。

此外，卓榮泰說，不分區立委被提名人要以黨綱為核心，積極執行全代會通過的「社會同行、世代共贏」決議文四大主張，作為未來行動綱領；並且能夠藉由號召力、影響力及組織動員力，鞏固總統、區域立委及政黨3個票源。

據與會人士轉述，今天中執會僅花了20分鐘就通過提名委員會名單，雖然有中執委認為應該增加名額，也有中執委對於文化部長列提名委員有不同意見，但卓榮泰解釋鄭麗君是文化界代表；最後，中執會同意通過此名單。（編輯：謝佳珍）1081023