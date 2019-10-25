太空人出面道歉 開除失言副總經理

（中央社休士頓24日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天開除副總經理陶布曼（Brandon Taubman），並為陶布曼19日在休息室當一群女記者的面以不雅字眼咆哮的行為道歉。

根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）記者艾普斯坦（Stephanie Apstein）21日報導，在太空人打敗紐約洋基拿下美聯冠軍後，陶布曼嘲諷了3名女性記者。

陶布曼當時吼著有關太空人救援投手奧蘇納（Roberto Osuna）的事。太空人在上季延攬奧蘇納，當時他因據傳襲擊女性被判禁賽75場，而這次事件裡3名女性記者中的其中一人，手上戴著反家暴的紫色手環。

根據艾普斯坦報導，陶布曼當時吼著：「感謝老天，我們有奧蘇納。我真天殺的（F開頭髒字）開心我們有奧蘇納。」

太空人原先稱艾普斯坦的報導是「誤導」和「不負責任」，但大聯盟和球團在過去幾天詢問記者和太空人職員後，太空人坦承錯誤。

太空人在聲明中說：「我們一開始的調查讓我們以為，陶布曼的不當言論並非針對任何記者，但我們錯了，我們要誠摯地向艾普斯坦、運動畫刊，以及所有目擊這起事件或被那不當行為冒犯的人致歉。太空人絕非有意將家暴相關議題大事化小。」

「有鑑於此，我們終止了與陶布曼的僱傭關係，他的行為不代表球團的價值，我們也認為這是最適當的處置方式。」

34歲的陶布曼曾在22日發出道歉聲明說：「我在球隊慶祝的時候，用了不適當的語言，我為此深感遺憾與抱歉。」

「在回顧後，我發現我的評論非常不專業也不適當，我對球員過度的支持，被曲解成對重要社會議題抱持一種退步的態度。認識我的人都知道我是進步派、慷慨的社區成員，也是富有愛與承諾的丈夫及父親。」

「我希望那些不認識我的人能明白，運動畫刊的文章未能呈現我是怎樣的人或我的價值觀。假如有任何人因為我的行為而被冒犯，我感到很抱歉。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081025