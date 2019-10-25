世界大賽若有第5戰 川普將到國民主場觀賽

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，若美國職棒大聯盟MLB冠軍沒有那麼快出爐，他將在27日晚間（台灣28日上午）舉行的世界大賽第5戰到國民主場觀賽。

在7戰4勝制的世界大賽，華盛頓國民在客場連贏兩場比賽，目前2比0領先休士頓太空人，國民接下來將在主場連打3場比賽，最快再連下兩城就能以4連勝之姿封王。這將是自1933年後，再度有世界大賽於美國首都華盛頓進行。

路透社報導，記者在白宮詢及川普是否將為世界大賽開球，川普暗示應該不會。過去僅有6位在任總統為世界大賽開球。

川普說：「我不知道。」他隨後開玩笑表示，在站上有4萬1000個座位的國民球場前，他得穿上防彈衣，那將讓他看起來很重。

前身是蒙特婁博覽會隊的國民，2005年搬到華盛頓，這是他們隊史首度打進世界大賽。

這次世界大賽前兩戰在太空人主場進行，首戰由太空人2017年奪冠班底、近日剛退休的捕手麥坎（Brian McCann）擔任開球貴賓；次役則由在2016年里約奧運拿下金牌的美國體操明星拜爾斯（Simone Biles）開球。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081025