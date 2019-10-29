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筒香嘉智宣布挑戰MLB 受鈴木一朗與松井秀喜感召

最新更新：2019/10/29 14:06
日本職棒DeNA隊27歲外野手筒香嘉智29日宣告，下季將挑戰美國職棒大聯盟MLB。（檔案照片／共同社提供）
日本職棒DeNA隊27歲外野手筒香嘉智29日宣告，下季將挑戰美國職棒大聯盟MLB。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京29日綜合外電報導）日本職棒DeNA隊27歲外野手筒香嘉智今天宣告，下季將挑戰美國職棒大聯盟MLB。他說，過去從電視上看到鈴木一朗與松井秀喜在大聯盟活躍的樣子，讓他的憧憬越來越強烈。

日本讀賣新聞報導，筒香今天在橫濱市舉行記者會說，過去從電視上看到日本傳奇球星鈴木一朗與洋基隊總經理特別顧問松井秀喜在大聯盟活躍的樣子，讓他對大聯盟的憧憬越來越強烈。

筒香表示，一直都想前往大聯盟發展，希望能透過入札（競標）制度挑戰下個球季的大聯盟。

筒香2010年以選秀第一順位從橫濱高中進入現在的DeNA隊，日職通算打擊率2成85，共敲出205支全壘打及613分打點。

筒香去年球季結束後就表明想挑戰大聯盟，DeNA球團本月7日宣布允許筒香在今年球季結束後轉隊。

日媒Sponichi Annex報導，筒香談到為何想挑戰大聯盟表示，在進入日職前，自己從小就一直想要挑戰大聯盟，所以決定前去挑戰極限。

他說，挑戰大聯盟主要是自己的決定；至於未來的守備位置或球隊，因很多環節尚未確定，也沒法多想。

談到心目中的大聯盟，筒香說，大聯盟是一個聚集全世界最優秀球員的地方，也是全世界棒球水準最高的地方。

回顧過去10年所待的DeNA隊，筒香說很感謝球團對他想去大聯盟給予的尊重；自己這10年來有表現好的時候，也有表現不好的時候，但球迷們始終熱情地為他加油，真的非常感謝一路走來力挺他的球迷們。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1081029

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