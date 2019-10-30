MLB國民7比2痛擊太空人 世界大賽明第7戰決勝負[影]

美國職棒國民29日靠先發投手「天才小史」史特拉斯堡8.1局失2分帶領，加上打線揮出3發全壘打，最終7比2擊敗太空人。（圖取自twitter.com/Nationals）

（中央社休士頓29日綜合外電報導）美國職棒國民今天靠先發投手「天才小史」史特拉斯堡8.1局失2分帶領，加上打線揮出3發全壘打，最終7比2擊敗太空人，在世界大賽扳成3比3平手，兩隊將在第7戰決勝負。

美國職棒大聯盟MLB世界大賽前兩戰，華盛頓國民在客場先連拿兩勝，休士頓太空人接著在作客時連贏3場，讓7戰4勝制的系列賽打完前5場後，太空人以3比2「聽牌」。

太空人今天在主場派出2011年奪下美聯賽揚獎、年度最有價值球員（MVP）的強投魏蘭德（Justin Verlander）把關，試圖在今天贏下世界大賽冠軍，但國民1局上首名打者透納（Trea Turner）安打上壘，1出局後再利用倫登（Anthony Rendon）的安打回到本壘得分首開紀錄，以1比0領先。

主場的太空人反撲來得很快，下半局首名打者斯普林格（George Springer）揮出二壘安打，再利用國民王牌投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的暴投上到三壘，接著靠阿圖維（Jose Altuve）的高飛犧牲打跑回追成平分；兩出局後布里格曼（Alex Bregman）擊出一發左外野方向陽春彈，讓球隊在首局打完以2比1超前。

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2、3、4局兩隊都未添得分數，5局上半1出局後，伊頓（Adam Eaton）相中一記85.1英里的滑球揮出右外野陽春全壘打，讓國民以2比2扳平戰局，兩出局後蘇鐸（Juan Soto）再把魏蘭德一記95.9英里的四縫線速球轟上右外野第二層看台，讓國民以3比2逆轉戰局。

7上國民首名打者葛梅斯（Yan Gomes）安打上壘，兩出局後倫登轟出左外野方向兩分砲，讓國民以5比2擴大領先優勢。

國民9上攻勢再起，透納在兩出局後揮出二壘安打，伊頓獲觸身球保送，倫登適時擊出清壘二壘安打，讓國民7比2領先太空人。

太空人9下未能逆轉戰局，最終讓國民7比2帶走勝利，雙方在世界大賽3比3戰成平手，因此必須在第7戰決一生死，決定今年世界大賽冠軍誰屬，第7戰將在當地時間30日於太空人主場進行。

史特拉斯堡今天用104球投完8.1局，有7次三振、2個保送，被打1支全壘打在內的5支安打，丟掉2分自責分，幫助球隊獲勝，他也拿下勝投，這是他在今年世界大賽的第2勝，整個季後賽戰績5勝0敗。

場上極具主宰力的魏蘭德，在世界大賽的成績卻與例行賽天差地遠，在今天的比賽前，他在世界大賽的戰績是難堪的0勝5敗，今天投5局就用了93個球，三振、保送各3次，被擊出2支全壘打在內的5支安打，丟掉3分都是自責分，最後吞下敗投。

世界大賽最終戰，雙方目前都未公布先發投手人選，但太空人可能由葛蘭基（Zack Greinke）先發，對上國民的薛哲（Max Scherzer）。

今年在世界大賽首戰拿下勝投，季後賽戰績3勝0敗的薛哲，是國民原訂在世界大賽第5戰的先發，當時他因為頸部和背部痙攣休兵，曾3度拿下賽揚獎的他復原狀況良好，若能在最關鍵的第7戰登板先發，對國民來說將是一大利多；太空人先發投手可能是葛蘭基，他在今年世界大賽第3戰先發，投4.2局失1分無關勝敗，今年季後賽戰績0勝2負。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1081030

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