中國施壓國際電腦視覺大會矮化台灣 外交部抗議

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）中國施壓「國際電腦視覺大會」主辦單位，要求矮化台灣。外交部今天表示強烈抗議與嚴正譴責；中國以政治手段粗暴干擾國際科技交流的行徑令人不齒，並無法改變台灣在政治上不隸屬中國的事實。

「國際電腦視覺大會」（ICCV）10月27日至11月2日在韓國首爾舉行，傳出中國於10月31日以「台灣被錯誤地列為一個國家」為由，強迫大會修改投影片內容，將台灣自「國家」的分類改為「國家/地區」。

外交部對此表示強烈抗議與嚴正譴責，並強調，中國以政治手段粗暴干擾國際科技交流、學術自由的惡劣打壓行徑令人不齒，也無法改變台灣在政治上不隸屬中國的客觀事實，「更深化台灣人民對中國反感與厭惡」。

外交部發言人歐江安回應表示，外交部已指示駐紐約辦事處進洽主辦ICCV大會的「電機電子工程師學會」（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE），要求切勿屈從中國政治壓力，將台灣不當列為中國的一部分。外交部呼籲，IEEE做為全球最大的電機電子工程師學會之一，應恪守學術中立、應更正任何損及台灣國家地位與學會國際聲譽的不當作為。

她指出，外交部嚴正重申，「台灣不是中華人民共和國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣2300萬人民」，中國政府未曾有任何一天統治過台灣，中方向國際社會強行推銷「一中原則」，更凸顯台灣不是中國一部分的普遍認知。

外交部表示，中國試圖以政治壓力干涉學術的霸凌舉措，暴露中國無論官方或學術界都以政治凌駕一切的霸道本質。外交部呼籲，學術領域不應受到不當的政治干擾，盼所有自由民主理念相近國家緊密合作，共同遏止中國利用銳實力在不同領域步步進逼，逼迫各國接受其「一個中國原則」的政治主張。（編輯：張均懋）1081101