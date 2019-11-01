立院三讀海洋基本法 一年內須提政策白皮書

立法院會11月1日三讀通過海洋基本法，明定6月8日為國家海洋日，政府須在法案施行1年內，提出國家海洋政策白皮書。圖為2016年海巡署協同國防部在在高雄左營外海舉行「聯安演訓」，保障國家海洋權益。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院會今天三讀通過海洋基本法，明定6月8日為國家海洋日，政府須在法案施行1年內，提出國家海洋政策白皮書，對海洋事務提出政策方向，訂定海洋污染防治對策，由源頭減污。

海洋委員會去年4月28日於高雄成立，屆滿1週年時，行政院會在4月25日通過海洋基本法草案。

條文明定，為打造生態、安全、繁榮的優質海洋國家，維護國家海洋權益，提升國民海洋科學知識，深化多元海洋文化，創造健康海洋環境與促進資源永續，健全海洋產業發展，推動區域及國際海洋事務合作，特制定本法。

三讀通過條文明定，為共同響應世界海洋日，促使政府及社會各界深植海洋意識，特訂定6月8日為國家海洋日；政府應整合、善用國內資源，訂定海洋污染防治對策，由源頭減污，強化污染防治能量，有效因應氣候變遷，加強海洋災害防護，加速推動海洋復育工作。

條文明定，政府應在海洋基本法施行後一年內發布國家海洋政策白皮書，內容須包括國家海洋發展的願景及目標、海洋發展策略的基本理念及方針、推動海洋策略的步驟及具體措施、其他為推進國家海洋政策的必要事項等。

條文明定，政府應統籌整合各目的事業主管機關涉海權責，共同推展海洋事務，並應制定海洋空間規劃法規，及協調海域使用及競合；在和平、互惠、確保國家海洋權益基礎上，積極參與海洋事務有關的區域及國際合作。

為維護、促進國家海洋權益、國家安全、海域治安、海事安全，並因應重大緊急情勢，條文明定，政府應以全球視野與國際戰略思維，提升海洋事務執行能量，強化海洋實力；國民、企業與民間團體應協助推展國家海洋政策。

政府應保障與傳承原住民族傳統用海文化及權益，並兼顧漁業科學管理；附帶決議也明定，海委會擬定海洋保育法草案時，關於海洋保護區劃設程序應尊重原住民族基本法有關規定，承認並保障原住民族相關權益。

條文也明定，政府應寬列海洋事務預算，得設立海洋發展基金。另外，政府也應將海洋重要知識內涵，納入國民基本教育與公務人員培訓課程；各級政府應在海洋基本法施行後2年內檢討法規，若有不符海洋基本法規定者，應修正或廢止。（編輯：郭萍英）1081101