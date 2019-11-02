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NBA詹姆斯大三元 湖人延長賽扳倒獨行俠[影]

最新更新：2019/11/02 14:18
洛杉磯湖人詹姆斯（黃衣者）1日狂飆39分16助攻與12籃板，率隊擊敗達拉斯獨行俠。（圖取自twitter.com/lakers）
洛杉磯湖人詹姆斯（黃衣者）1日狂飆39分16助攻與12籃板，率隊擊敗達拉斯獨行俠。（圖取自twitter.com/lakers）

（中央社達拉斯1日綜合外電報導）美國職籃NBA「詹皇」詹姆斯（LeBron James）狂飆39分16助攻與12籃板，率洛杉磯湖人追回15分劣勢，並在延長賽以119比110擊敗達拉斯獨行俠，成功踢館。

詹姆斯今天另有4抄截，全場投23中13，包括3分球投9中4。「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）31分與8籃板，葛林（Danny Green）也挹注14分，包括將比賽逼入延長賽的壓哨3分球。

獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）也達成大三元紀錄，砍下31分外帶15助攻與13籃板，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）挹注16分9籃板，鮑爾（Dwight Powell）貢獻14分。

先前因左腳踝受傷而高掛免戰牌的湖人前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）本季首度亮相，上場19分鐘得9分。

湖人在延長賽率先攻下7分，之後一路領先。比賽終了前2分59秒，唐西奇命中3分球，一度幫獨行俠將比分追至108比110，但隨後戴維斯跳投得分，加上詹姆斯命中3分球，湖人又將領先擴大，最終笑納4連勝。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1081102

影片來源：MLG Highlights YouTube頻道
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