請願建議與台建交 德民眾：為台灣處境打抱不平

德國民眾克羅茲堡（右）為台灣處境打抱不平，駐德代表謝志偉（左）5日在柏林約見他，向他表示謝意。（謝志偉提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年11月6日

（中央社記者林育立柏林5日專電）請願建議政府與台灣建交的德國民眾克羅茲堡今天表示，出身東德的他唾棄獨裁，對德國與民主的台灣沒有邦交感到不平，因此主動向國會提出請願。

請願案目前已正式成案，德國國會12月9日將舉行公聽會。

克羅茲堡（Michael Kreuzberg）現年71歲，來自曾經隸屬東德的港都羅斯托克（Rostock）。專精海洋生態保護的他退休多年，仍經常到迦納、菲律賓等地協助改善當地兒童的健康和教育，去年並首度造訪台灣。

克羅茲堡接受中央社記者電話訪問時表示，兩岸關係讓他聯想到東德與西德，不過兩者在1970年代同時加入聯合國，反觀台灣則是退出聯合國。東德民眾痛恨共黨的專制獨裁，30年前推倒柏林圍牆，投票選擇民主和與西德統一。

克羅茲堡指出，由於曾親身經歷過獨裁，他一直很關心中國政府對西藏和新疆人權的迫害，難以忍受德國與中國交往，卻不願意承認民主的台灣。去年2月，他特地參加旅行團到台灣一遊，親眼看到台灣是運作良好的獨立國家，人民友善又開放，對台灣的國際處境更加憤恨不平。

因此，他決定在天安門事件30週年前夕，向國會提出請願，建議政府與台灣建立外交關係。

駐德國代表謝志偉也在臉書分享他尋找克羅茲堡的過程，先是透過電話簿找到克羅茲堡通了電話，後來又在柏林見面，兩人也交流對請願案的看法。

謝志偉說，他們兩位有共識，「我們並不期待德國政府會因此和台灣建交，但是透過國會的公聽會讓德國社會、媒體了解、報導台灣是一個值得珍惜的自由民主之燈塔，這是重點！」

這個德國國會請願委員會代號為95643的請願書，呼籲國會通過決議，要求德國政府與中華民國（台灣）建立正式外交關係。在10月10日截止日前的一個月期間，一共有5萬6002人連署，超過立案門檻的5萬人，確定成案。

12月9日，他將以提案人的身分，出席請願委員會舉辦的公聽會，屆時德國外交部將派官員回應。

克羅茲堡強調，迫於國際現實，從不期待政府會遵照請願書的建議與台灣建交，藉國會公開討論台灣，讓德國社會對台灣有更多的認識和了解才是他提案的初衷。（編輯：林憬屏）1081106