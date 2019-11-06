歡樂無法黨11/14辦創黨大會 盼讓民眾快樂

（中央社記者劉建邦台北6日電）北市議員邱威傑、網紅志祺七七等將組歡樂無法黨。邱威傑與志祺七七指出，組黨不是要讓城市發大財或征服宇宙，希望在台灣關鍵時刻站出來，讓民眾快樂；11月14日辦創黨大會。

邱威傑（呱吉）與志祺七七今天下午接受媒體聯訪，2人受訪時先提到視網膜因遲到而無法到場。志祺七七隨即說明成立政黨動機，他說，3人對政治有熱情，透過各自方式推廣在乎社會議題，選在台灣關鍵時刻站出來，沒有期望會讓城市發大財或征服宇宙，在乎的只是要讓民眾過得更快樂。

志祺七七指出，申請加入「歡樂無法黨」約6、700人，都是民眾，11月14日下午將辦創黨大會。邱威傑說，已跟內政部提出正式申請，後續由內政部審議，他不是黨主席，黨主席會透過民主程序，由黨員投票決定。

志祺七七表示，他總會想到「莫忘世上苦人多」，希望以自己影響力為社會做事，看到很多政治人物為拉近跟年輕世代距離，近期都跟網紅合作，他蠻開心，但換個角度思考，也希望透過自己影響力服務社會。

對於組黨後是否推立委參選人。邱威傑說，不排除跟理念相同參選人合作，「希望這場選舉可成為最強外掛」，不排除徵召政治人物或與有知名度的社會賢達合作。

媒體追問是否有鎖定對象及跟其他政黨合作可能。志祺七七指出，「就是介於有跟沒有之間」，有思考一些名單，會積極爭取；邱威傑表示，不排除跟理念相近的政黨合作，像親民黨也是不錯的選擇，雙方可合作推出總統參選人。

邱威傑說，「歡樂無法黨」屬柔性政黨，像台灣民眾黨等其他柔性政黨一樣，若台北市長柯文哲想兼任「歡樂無法黨」的成員也歡迎，且柯上午受訪時，被問到對於「歡樂無法黨」的看法時笑得很開心，成立「歡樂無法黨」就是要達成這樣的目標。

邱威傑被問到成立政黨後的兩岸主張時表示，只要人民歡樂，走自己的路就好；邱提到，過去他曾被人貼標籤，但不管從事任何工作，都不是其他人的附屬，快樂生活走自己的路最重要。

無黨籍台北市議員也是YouTube網紅名人的邱威傑（呱吉）昨夜發文，宣布與志祺七七、視網膜及網路頻道「眼球中央電視台」成員共組政黨「歡樂無法黨」。（編輯：李亨山）1081106