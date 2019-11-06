北市議員邱威傑號召找回歡樂 邀眾網紅組黨

（中央社記者陳秉弘台北6日電）台北市議員邱威傑、網紅志祺七七、視網膜將組織政黨「歡樂無法黨」，邱威傑發文坦言從事政治工作後發現仇恨、惡意情緒到處都是，故決定號召創立找回歡樂的政黨。

邱威傑原以名稱「呱吉」活動於網路社群，為YouTube網紅名人，去年底當選台北市議員後，開始踏入政治工作。

昨天深夜邱威傑突發文，宣布將與網紅志祺七七、視網膜以及網路頻道「眼球中央電視台」成員共同組織政黨「歡樂無法黨」，並且已經與內政部提出申請，於文中也同時附上黨綱。

邱威傑文中表示，他在開始政治活動後，感覺到過去所做的事情才是真正快樂的，他說，「不論是在遊戲公司上班，還是開了一個叫做上班不要看的頻道。就算超時工作，我還是每天都很快樂」。

邱威傑坦言在他的觀察中，政治很多時候都是為了選票及利益，文中他表示，「政治這個世界，不相信快樂可以沒有什麼理由。我們舉杯敬酒，我們拿起麥克風唱一首歌，我們在夜晚的宴席裡擠出的笑臉，都是因為一張選票，一次利益的交換，或者一場精彩的政治演出」。

「歡樂無法黨」的黨綱中，第1條就表示，「歡樂無法黨意旨歡樂無法擋，以歡樂為本，實現本黨之理念及綱領」，直接表明歡樂為該組織最為重要的核心理念；第3條中則強調，「本黨主張政治不難，找回歡樂而已」。

眼球中央電視台、視網膜、志祺七七也於稍晚於所屬頻道發布消息，確定組織政黨訊息。（編輯：方沛清）1081106