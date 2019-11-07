段純貞牛肉麵廣三SOGO店用過期改標麵條 中檢起訴3人

王座公司旗下段純貞牛肉麵台中廣三SOGO店員，連續因擔心食材耗損過多，將麵條包裝有效期限26日塗改為28日，再存放冰箱，繼續烹煮販賣。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年11月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）王座公司旗下段純貞牛肉麵台中廣三SOGO店員，連續因擔心食材耗損過多，將過期麵條改標烹煮販賣，檢警查緝發現過期麵條食材，中檢今天依偽造文書等罪嫌起訴公司區經理等3人。

台中地檢署起訴書指出，王座餐飲公司旗下段純貞牛肉麵台中廣三SOGO店組長楊智希，今年7月間因店內白麵條進貨過多，又擔心食材耗損過量遭上級責罵，故將店內多包過期白麵條自原包裝取出，重新放在新塑膠袋內。

楊男更在空白標籤上偽造保存期限，將8包改標後麵條放在冰箱，以烹煮供消費者食用。

檢方接獲檢舉後，今年7月24日指揮調查局台中市調查處、警方與衛福部食藥署中區管理中心等單位前往稽查，除當場查扣改標過期麵條，另也查獲過期開封滷豆干與牛筋。

檢方偵辦時發現，楊男改標不是這間店首例，隨後也查出去年12月25日類似情事，店內的內場人員黃昱瑞發現採購麵條數量過多，且將在26日過期，便用LINE告知公司區經理陳俊元，陳男為避免食材耗損，授意黃昱瑞用筆將麵條包裝有效期限26日塗改為28日，再存放冰箱。

不過，同年12月27日，王座公司多名管理部主管，因段純貞牛肉麵廣三SOGO店遭反映油煙罩不潔，前往查看時發現店內冰箱有5包改標過期麵條，因此在拍照後依規定丟棄，過期麵條才未流出。

王座公司事後因旗下段純貞牛肉麵廣三SOGO店貯存逾期食品，遭裁罰新台幣60萬元。檢方偵辦後，認為陳俊元犯後未完全坦承犯行、態度不佳，建請法官酌情量處適當刑度，而黃昱瑞與楊智希則為公司居中服從角色，犯後態度良好，應從輕量刑。

台中地檢署依證人證詞、貨品出貨單、店內明細表與LINE通訊紀錄等證據，今天依偽造文書、妨害農工商罪嫌將陳男等3人起訴。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081107

台中地檢署檢察官今年7月24日，指揮調查局與衛生單位，前往王座公司旗下的段純貞牛肉麵廣三SOGO店查緝，除查獲過期改標麵條，另發現過期開封滷豆干與牛筋。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年11月7日