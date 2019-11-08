來台觀光客再成長 蔡總統支持觀光局升格觀光署

總統蔡英文（右3）、交通部長林佳龍（右）、行政院政務委員張景森（右5）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（右4）等人8日出席「2019ITF台北國際旅展」開幕典禮，並參觀客委會主題館等攤位，推廣客庄旅遊和相關旅遊資訊。中央社記者謝佳璋攝 108年11月8日

（中央社記者汪淑芬台北8日電）2019ITF台北國際旅展今天上午開幕，交通部長林佳龍說，預估今年來台觀光客成長7%，他再提觀光局升格觀光署等拚觀光3箭政策。總統蔡英文表示，全力支持交通部的觀光政策規劃。

蔡總統上午出席「2019ITF台北國際旅展」開幕典禮，林佳龍致詞提到今年來台觀光客人數會再成長，也請蔡總統支持他的拚觀光3箭政策，蔡總統隨後表示支持。

林佳龍說，來台國際觀光客人數預估到年底可破1180萬人次，比去年1106萬人次成長7%。

林佳龍再次提出拚觀光立國政策3支箭，包括：觀光局升格觀光署、年底召開全國觀光會議、發表2030觀光政策白皮書。

林佳龍也當場稱讚蔡總統是台灣最佳觀光代言人，因為「來去總統府住一晚」活動成功行銷台灣，讓台灣成為充滿魅力旅遊目的地。

蔡總統說，台灣今年雖面對外來挑戰，觀光水準仍提升，並拚出好成績，尤其在開拓多元市場上，讓台灣的觀光體質更健康，今年是小鎮漫遊，明年為脊梁山脈旅遊，她相信只要基礎設施完善，就能帶動國外旅客來台並振興經濟。

行政院政務委員張景森說，台灣一年出國人數已達1600萬人次，產值達200億美元，台北國際旅展有機會成為亞洲最大的旅遊平台，帶動台灣觀光產業發展。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台北國際旅展擦亮台灣觀光品牌，除了在台灣辦旅展，觀光協會也到東南亞、東北亞及歐美各國推廣台灣觀光，核心價值就是將台灣魅力傳出去，讓世界走進來，並看見台灣、喜歡台灣。

2019ITF台北國際旅展今天至11日，在南港展覽館展出，共有來自60個國家、1700個攤位參展。（編輯：管中維）1081108