中市套房3屍案 死者同居男友認罪

（中央社記者趙麗妍、蕭博陽台中8日電）台中市中區光復路一處出租套房，昨天晚上驚見一名女子及一對男嬰陳屍屋內，警方今天上午在彰化一家網咖找到同居人陳姓男友，陳男坦承犯行，目前已帶回偵訊中。

警方調查，陳姓男友在案發後即失聯，今天在彰化找到陳男，初步詢問，陳男坦承因為兩人吵架，他在氣憤之餘才勒死女友，之後再悶死一對男嬰。

台中市中區光復路一處出租套房昨天晚上因傳出異味，附近住戶通報警方，發現一名女子和一對男嬰陳屍屋內，身上出現屍斑，推估已死亡多時，案發後因陳女的陳姓男友失聯，警方循線追捕，今天上午在彰化一家網咖找到陳男，並帶回偵訊釐清案情。

據了解，死者陳女與設籍南投縣名間鄉的田姓前夫育有8歲女兒及7歲兒子，兩人去年中旬離婚後，陳女搬到台中市工作生活，並另與其他男子生下這2名約10個月大男嬰；陳女與田姓前夫民國104年、106年則分別因兒少保護、家暴問題，遭通報南投縣政府社會及勞動處。

南投縣政府社會及勞動處長林志忠說，個案曾通報高風險家庭、目睹家庭暴力，社工接獲通報後都有處理並訪視、評估，經評估家庭狀況穩定後已結案；死者陳女去年也與前夫離婚，並從南投搬到台中生活。

彰化縣政府社會處表示，陳女與2名男嬰設籍彰化，但住在台中市，而陳女與2男嬰先前在彰化縣並無兒少保護或高風險通報紀錄，目前全案由檢警偵查，縣府也已派員關心家屬，後續將視需求提供協助。（編輯：洪學廣/卞金峰）。1081108