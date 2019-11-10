陳雨菲福州中國羽賽連霸 戴資穎下週重返球后

中國羽球女將陳雨菲10日在2019福州中國羽球公開賽擊敗日本球后奧原希望，戴資穎（圖）也跟著受惠，下週將重返世界球后寶座。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北10日電）中國羽球女將陳雨菲，今天在2019福州中國羽球公開賽女單決賽，擊敗日本球后奧原希望，完成2連霸，戴資穎也跟著受惠，下週最新世界排名，小戴將重返世界球后寶座。

總獎金70萬美金（約新台幣2146萬）的2019福州中國羽球公開賽，今天進行各項決賽，世界排名第3的陳雨菲，先丟首局之後，急起直追，最終以9比21、21比12、21比18逆轉，擊敗世界排名第1的奧原希望，成為賽會自2013、14年劉鑫後，女單2連霸的首人。

今年福州中國公開賽女單冠軍戰，重演去年戲碼，由陳雨菲和奧原希望領銜，結局也和去年相同，由陳雨菲拿下冠軍，因此今年兩人都僅能保分，下週最新的積分將沒有任何變動。

依照本週積分，日本球后奧原希望僅9萬1586分僅微幅領先戴資穎191分，而小戴去年福州中國賽雖然頂著頭號種子光環，但賽前決定退賽，因此今年即便帶傷出擊，非但沒有保分壓力，還有積分進帳。

小戴今年在4強賽面對奧原希望，第3局因傷抱憾退賽，不過仍可讓她下週最新積分增加1280分，因此她也將再次取代奧原希望，重返世界球后寶座。

小戴昨天賽後，也在社群網站Instagram上表示，她在比賽中追求的永遠只有場上表現，以及自己身體上的一切，頭銜都只是一時的，她並不在意，她並貼心地告訴粉絲們不用擔心，她沒事，也和大家預告：「傷養好再戰。」（編輯：屈享平）1081110