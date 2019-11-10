世界12強棒球複賽 6隊總教練齊聚盼爭佳績

世界12強棒球賽複賽11日在日本開打，10日舉行開賽記者會，美國隊總教練布羅西亞斯（Scott Brosius）（左起）、韓國隊總教練金卿文、澳洲隊總教練尼爾森（David Nilsson）、日本隊總教練稻葉篤紀、中華隊總教練洪一中及墨西哥總教練卡斯楚（Juan Castro）出席，與冠軍獎盃合影。中央社記者張新偉東京攝 108年11月10日

（中央社記者東京10日電）世界12強棒球賽的複賽，明天即將在東京開打，今天在東京巨蛋飯店舉行的開賽記者會中，6隊總教練全數出席。中華隊總教練洪一中表示，這幾天有針對預賽表現檢討，希望能愈來愈好。

洪一中表示，球隊在預賽第3場與日本隊交手時，整體表現沒有這麼優異，尤其是1局下跑壘不積極的問題，「這2天也做一些探討，告訴選手注意每項細節，告誡選手特別注意，希望我們到這裡比賽能愈來愈好。」

洪一中也指出，球隊狀況蠻平均，攻擊部分捕手林泓育、開路先鋒王威晨都不錯，明天先發投手江少慶在預賽首戰狀況不錯，因為複賽首戰相當重要，決定派他先發，「我們很高興參加這次複賽，跟強隊切磋。」

明天中華隊將對戰墨西哥，墨西哥總教練卡斯楚（Juan Castro）表示，「這是我第一次來到日本，我們鬥志非常高漲。」墨西哥全隊僅21人，不過他說，作為一個國家代表隊，會盡最大努力獲取最好成績，爭取冠軍。

美國隊總教練布羅西亞斯（Scott Brosius）表示，之前在預賽打得非常辛苦，因此能進入複賽非常高興，希望能取得更好成績，「複賽一定要取勝，可說是背水一戰，為了獲勝做了各種準備，目前先集中於明天對韓國的比賽。」

2019世界12強棒球賽錦標賽複賽賽程11日正式登場，10日在東京巨蛋飯店舉行開賽記者會，中華隊總教練洪一中與另外5隊總教練會中輪流宣布先發投手。中央社記者張新偉東京攝 108年11月10日

韓國隊要與中華隊、澳洲隊爭取奧運門票，不過總教練金卿文也表示，會先集中在明天對戰美國隊，「關於排名要所有比賽結束後才會有，會先認真應對每一場，美國隊預賽打了10支全壘打，期待能阻止他們。」

複賽地主日本隊總教練稻葉篤紀表示，身為地主隊，希望可以讓日本球迷為球隊高興，「我們最大特色是溝通及交流，團結起來才能取得勝利。」

澳洲隊明天要對戰地主隊日本，總教練尼爾森（David Nilsson）表示，「日本是很出色的隊伍，我們會去挑戰這支球隊。」

明天台灣時間上午11時，中華隊將在千葉球場出戰墨西哥，中華隊派出江少慶先發，墨西哥預定是雷耶斯（Arturo Reyes）；晚間6時在千葉球場由澳洲對戰日本，澳洲為魯齊（Dushan Ruzic）先發、日本隊為山口俊；另外在東京巨蛋，美國將於上午11時出戰韓國，美國先發為彭斯（Cody Ponce）、韓國為梁玹種。（編輯：屈享平）1081110