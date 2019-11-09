中華隊赴日打12強複賽 洪一中：會叮嚀跑壘問題

（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）晉級世界12強棒球賽複賽的中華隊，今天下午飛往日本，爭取東京奧運棒球參賽資格。總教練洪一中表示，預賽最後一場比賽有些跑壘問題，教練團會在抵日後叮嚀選手。

世界12強棒球賽預賽已全數打完，中華隊以2勝1敗、分組第二的成績晉級複賽。超級循環賽由A組的墨西哥、美國，B組的日本、中華隊，C組的韓國、澳洲交戰。

世界棒壘球總會（WBSC）也公布超級循環賽賽程，中華隊依序對戰墨西哥（11日）、韓國（12日）、美國（15日）及澳洲（16日），名次必須高於韓、澳才能搶下奧運門票，因此場場都是關鍵。

洪一中在出發前表示，自己沒有特別跟球員叮嚀什麼，因為在預賽時，該講的、該叮嚀的都已經說過，雖然最後一場比賽有些跑壘的問題，但教練團在中華隊抵達日本後也會再度叮嚀選手。

隊長胡金龍表示，中華隊前兩場的表現較好，第三場有些不如預期，接下來還有許多硬仗要面對，希望大家能一步一步的拿下每一場比賽，取得奧運的門票。

他指出，這幾場比賽中，投手及守備的表現非常好，但打擊尚未回穩，畢竟短期比賽打者要馬上突破有難度，也希望球員在抵達日本後可以馬上調整自己，由於日本氣溫較低，球隊會利用明天的練習時間討論保暖工作，但大家都是職業選手，相信都知道如何調整自己的狀態。

對於記者詢問，複賽的難度會更加提高，如何與隊友做好準備。胡金龍表示，主要是大家做好自己的本分，棒球畢竟是團隊比賽，要減少犯錯、減少失誤，希望球員們能夠專注在比賽過程中。

記者又問，在與日本的比賽後，是否曾就球員打擊的串聯度進行調整。胡金龍說，關於打擊會再與教練討論，比賽過了就過了，接下來要馬上尋求方法突破，複賽首戰將對上墨西哥，相信第一場會派出最好的投手出賽，應該會是場投手戰，所以打擊、戰術或守備方面希望球員能確實執行。

教育部體育署長高俊雄表示，中華隊這次前進東京，目標就是要邁向奧運，體育署與中華職棒也密切合作，對於臨時需要的資源通通都會到位，這次的來回機票都是由世界棒壘球總會提供，但是只有12張的商務艙機票，體育署也會協助在回程時，將全部選手都升等為商務艙。（編輯：張銘坤）1081109

2019世界12強棒球錦標賽中華隊9日下午搭機赴日投入複賽，力拚2020東京奧運棒球賽參賽資格。出發前，總教練洪一中（前左5）率教練團及隊員，與體育署長高俊雄（前右5）、中職會長吳志揚（前右4）等人一同合影。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年11月9日