周天成3局大戰惜敗球王 連2年福州羽賽亞軍[影]

台灣羽球一哥周天成（圖）10日在2019福州中國羽球公開賽男單壓軸決賽，不敵世界球王日本名將桃田賢斗，連兩年名列亞軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北10日電）連續2年，台灣羽球一哥周天成都殺進福州中國羽球公開賽男單決賽，然而當今世界球王、日本名將桃田賢斗，都是阻止周天成奪冠的攔路虎。

2019福州中國羽球公開賽，今天男單決賽上演「巔峰對決」，由世界排名第2的台灣一哥周天成，硬碰日本球王桃田賢斗，最終歷經83分鐘，小天以15比21、21比17、18比21惜敗對手，連2年名列亞軍。

加上福州中國賽在內，小天本季共5度打進男單決賽，其中拿下3座冠軍，包括世界巡迴賽超級1000頂級大賽的印尼公開賽。不過對手桃田賢斗更猛，本季累計11度打進決賽，共拿下10座冠軍，也追平前馬來西亞球王「拿督」李宗偉單季最多冠紀錄。

賽前小天生涯和桃田賢斗12度交鋒，對戰以2勝10負落居下風，且近6次碰頭一勝難求，今天雙方歷經3局大戰，最終小天仍沒能突破對手封鎖，僅獲亞軍作收。

首局小天失誤過多，從開賽就陷入落後，前半段他3度追到只有1分差，就是無法追平甚至超前，在一路落後下，先以15比21棄守。

第2局情勢翻轉，開賽短暫打平後，小天很快超前，最多握有5分領先優勢，對手在比賽末段一度以17比18追到僅有1分差，不過小天最後連拿3分「關門」，以21比17還以顏色。

決勝局小天開賽就連丟5分，早早陷入落後不利局面，所幸他連追3分止血，此後雙方展開激烈攻防，在比賽後段，雙方以17比17打平。

可惜決勝關頭，桃田賢斗連拿3分再次超前，並握有3個冠軍點，小天先追回1分，可惜隨後網前小球未能過網，讓對手驚濤駭浪當中完成男單2連霸。（編輯：張雅淨）1081110