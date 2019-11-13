12強高宇杰首度先發 打擊蹲捕都有關鍵表現

（中央社記者楊啟芳千葉13日電）世界12強複賽中華隊昨天以7比0擊退韓國，奪下關鍵勝利，其中首度先發出賽的高宇杰，第2局敲深遠安打送回關鍵第1分，蹲捕也引導張奕繳出好投，他說：「真的很開心。」

高宇杰是本次中華隊名單中的大黑馬，12強前幾場比賽都是替補上場，這場對韓國的關鍵戰役，為首度先發蹲捕，搭配先發投手張奕。賽前總教練洪一中曾表示，是考量到韓國隊腳程快，派出阻殺能力好的高宇杰先發。

除了蹲捕的工作，擔任第9棒的高宇杰在打擊上也有關鍵演出，2局上中華隊2出局、一壘有人時，從金廣鉉手中敲出左半邊深遠二壘安打，攻下中華隊第1分，開啟後續球隊的攻勢，最終中華隊以7分之差擊退強敵韓國。

高宇杰賽後表示，第2局由於是第一次上去打擊，教練提醒不要太急著出棒，設定策略選高一點的球，「很高興能打到他的失投球，也很高興能為球隊拿下那1分，雖然場下滿緊張的，但上去就不要給自己太多資訊，把自己搞亂」。

這場比賽是高宇杰首度在12強賽先發，他指出，比賽前一天晚上有做足準備，全體開完會之後，捕手群、先發投手張奕都在教練房間再開一次會，討論到很晚。

先發投手張奕繳出6.2局無失分好投，身為他的搭檔，高宇杰表示，「張奕表現很好，就像在洲際打的時候，都維持得很好，第6局他自己很有自信還要再丟，狀況也都還在高檔」。

談到此戰配球策略，高宇杰說明，因為韓國隊打者不太會打變化球，所以搶到好球數後，用引誘球讓他們出棒。對於首次先發就能幫助球隊拿下關鍵勝利，高宇杰說：「很開心自己有掌握到得分機會，也有給投手很好的安定感。」（編輯：陳政一）1081113