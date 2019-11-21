鴻海投資台灣資金回來了 首批70億元到位

（中央社記者鍾榮峰、蔡芃敏、吳佳蓉台北21日電）鴻海在台灣推動5G研發，首階段新台幣70億元境外匯回資金，今天回台到位，投資亞太電信。

經濟部工業局對中央社記者表示，確實有收到鴻海的投資計畫，也交由目的事業主管機關NCC審查，NCC、工業局均同意鴻海參與亞太電信100億元私募增資案，但實際匯回金額要問財政部。

財政部也指出，截至21日，海外資金專法申請案件已有72件，申請匯回金額達261億元，其中有55件、234億已核准通過，實際已匯回金額為140億元，之中將用於實質投資的金額達90億元。至於這90億元中，是否包含鴻海的70億，財政部低調表示，因涉及個案繳稅情形，須遵守保密義務，不便證實。

鴻海今天發布新聞稿指出，在台灣推動5G研發展現決心，董事會13日決議將海外發展成果，匯回投資台灣，首階段70億元，今天全數回台到位，投資亞太電信。

鴻海表示，集團在台灣發展5G電信設備建置相關資本支出，將包括Access設備，例如eNodeB Equipment、Small Cell/Repeater、Civic work、網路核心設備CS、PS、 MME、NM以及機房/基地台等相關硬體設備，並進一步開發更符合電信營運商所需下一代通信網路軟硬體設備，提升台灣網路通訊設備研發水準。

鴻海指出，這次資金匯回依循政府專法，相關投資案申請取得經濟部工業局核准及國家通訊傳播委員會（NCC）同意，金流過程配合中央銀行針對短期資金移動規定，請承作銀行協調分不同日期分批結匯，減緩對匯市的衝擊。

鴻海表示，過去幾年一直將台灣作為集團發展5G重要的試驗場所，特別在於「企業專用網路」及「應用與服務」兩大部分，從連線管理、資料傳輸，到邊緣運算、大數據分析、AI智慧分析與決策，形成5G產業生態系。（編輯：蘇志宗）1081121