更多編輯台推薦新聞：
曾獲港人黃雀行動營救 六四逃亡者啟動報恩方案
兩岸

曾獲港人黃雀行動營救 六四逃亡者啟動報恩方案

歡樂無法黨發文說再見 邱威傑：傳達公民教育無意選舉
政治

歡樂無法黨發文說再見 邱威傑：傳達公民教育無意選舉

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

太空人偷暗號案 MLB擴大範圍要查3個賽季

最新更新：2019/11/22 13:35

（中央社阿靈頓市21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）今天透露，休士頓太空人涉嫌偷暗號醜聞的調查，將擴大到2017年之後，包括2018年、2019年球季。

曼佛瑞在於德州阿靈頓市進行的球團老闆會議結束時說：「我們正和整個業界的許多人談，包括前員工、競爭對手之類的，一旦我們發現其他線索，就會循線繼續追查，我們將盡所有可能，探究我們所能知道的一切。」

外傳2017年太空人利用中外野攝影機紀錄投手暗號，再由休息室人員用敲打垃圾桶的方式傳遞給打者。

根據「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）稍早的報導，在2019年賽季開打前，聯盟就示意要查太空人隊在自家主場球員休息區內所發出的噪音。這可能代表MLB在這次最新的調查開始前，已經知道（太空人）有偷暗號的可能手法。

曼佛瑞說：「每次獲得線索，我們都會循著線索追蹤下去，直到我們認為可以進行調查的地步。顯然有人對休息室和球團內發生的事保持沈默，這是調查的重大突破，也是我們想有所進展，卻未曾有過的機會。」

體育新聞媒體The Athletic上週首次披露的報導，太空人被控2017年起開始偷暗號。前太空人投手費爾斯（Mike Fiers）指控太空人2017年冠軍賽期間，於主場比賽時，用架設在主場外野的攝影機偷暗號。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1081122

延伸閱讀
太空人出面道歉 開除失言副總經理

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報