太空人偷暗號案 MLB擴大範圍要查3個賽季

（中央社阿靈頓市21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）今天透露，休士頓太空人涉嫌偷暗號醜聞的調查，將擴大到2017年之後，包括2018年、2019年球季。

曼佛瑞在於德州阿靈頓市進行的球團老闆會議結束時說：「我們正和整個業界的許多人談，包括前員工、競爭對手之類的，一旦我們發現其他線索，就會循線繼續追查，我們將盡所有可能，探究我們所能知道的一切。」

外傳2017年太空人利用中外野攝影機紀錄投手暗號，再由休息室人員用敲打垃圾桶的方式傳遞給打者。

根據「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）稍早的報導，在2019年賽季開打前，聯盟就示意要查太空人隊在自家主場球員休息區內所發出的噪音。這可能代表MLB在這次最新的調查開始前，已經知道（太空人）有偷暗號的可能手法。

曼佛瑞說：「每次獲得線索，我們都會循著線索追蹤下去，直到我們認為可以進行調查的地步。顯然有人對休息室和球團內發生的事保持沈默，這是調查的重大突破，也是我們想有所進展，卻未曾有過的機會。」

體育新聞媒體The Athletic上週首次披露的報導，太空人被控2017年起開始偷暗號。前太空人投手費爾斯（Mike Fiers）指控太空人2017年冠軍賽期間，於主場比賽時，用架設在主場外野的攝影機偷暗號。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1081122