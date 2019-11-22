政院公布歷史文件 蔣經國未經蘭嶼人同意設核廢場
最新更新：2019/11/22 20:43
行政院22日公布歷史公文並表示，蔣經國、孫運璿在行政院長任內，未經蘭嶼人同意，核定在蘭嶼興建核廢料貯存場。圖為蘭嶼核廢料貯存場。（中央社檔案照片）
（中央社記者侯姿瑩台北22日電）有關核廢料蘭嶼貯存場設置，經濟部宣布給予達悟族人25.5億元回溯補償金。行政院今天公布歷史公文並表示，蔣經國、孫運璿在行政院長任內，未經蘭嶼人同意，核定在蘭嶼興建核廢料貯存場。
核廢料蘭嶼貯存場設置真相報告指出，當初決策過程達悟族人並不知情，經濟部今天宣布給予達悟族人25.5億元回溯補償金，成立基金會管理。總統蔡英文強調，釐清真相就是原住民轉型正義的目標。
行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，「今天的補償，對行政院與蘭嶼都具有歷史意義」，這也是回復歷史真相、彌補對蘭嶼傷害的第一步。
行政院並提供當時被列為機密的相關公文，Kolas指出，1970年代，時任行政院長蔣經國、孫運璿，先後未經蘭嶼人同意，核定在蘭嶼規劃、興建、擴建核廢料貯存場，一放就40年，對當地人造成心理、身體傷害。多年來蘭嶼人民抗爭、怒吼，但補償傷害、遷出核廢料的要求從未被認真對待。
Kolas說，2016年後，經蔡總統指示，歷經林全、賴清德等行政院長進行歷史檔案的清查與調查，挖掘舊公文，確認蘭嶼人確實在未被告知的情況下，被強迫接受核廢料。
她表示，3年來，政委林萬億在政府、台電、蘭嶼間溝通補償內容，獲得大部分蘭嶼人的理解與支持，再由行政院長蘇貞昌接手，在今年10月18日核定發布施行「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」。
Kolas表示，這項要點的精神為：核廢料遷出蘭嶼前，將一次性以25.5億補償蘭嶼，另每3年再補償2.2億，到遷廠為止。該基金將成立董事會，董事會將由部落、中央地方政府代表組成，由董事會議決補償金可用於蘭嶼島上的社福、醫療、交通、教育、生態等。（編輯：謝佳珍）1081122
行政院22日公布當時被列為機密的公文並表示，時任行政院長蔣經國未經蘭嶼人同意，核定在蘭嶼興建核廢料貯存場。（行政院提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年11月22日
行政院22日公布當時被列為機密的公文並表示，時任行政院長蔣經國未經蘭嶼人同意，核定在蘭嶼興建核廢料貯存場。（行政院提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年11月22日
蘭嶼核廢料紛擾大事記
- 61年政府開始以國防工業為由，尋覓核廢料處置場；63年選定蘭嶼為「台電核廢料貯存場」，民國70年後雅美人發現進入蘭嶼的是核廢料不是工廠時，開始展開抗議。
- 91年12月底發動為期7天的大規模抗爭，當時經濟部長陳瑞隆親登蘭嶼協調，允諾成立「蘭嶼核廢料場遷場推動委員會」和「蘭嶼總體社區營造推動小組」。
- 92年遷場推動委員會開始運作，「低放射性廢棄物最終處置條例」送到立法院。92年4月前總統陳水扁到台東再次承諾「己所不欲勿施於人」，別人不喜歡的東西也不能放在蘭嶼。
- 95年5月24日總統公布選址條例，將「核廢料」定義為「低放射性廢棄物」，且明定經濟部為最終處置場的選址主管機關，同時成立「選址小組」。
- 101年2月20日，雅美族發動島上的第4次大規模反核廢料抗議，約有400多人參加。
- 101年7月3日「低放射性廢棄物最終處置設施選址」小組，公告「台東縣達仁鄉」、「金門縣烏坵鄉」等2處建議候選場址。
- 101年11月14日，行院院原子委員會副主委周源卿拋出，如果在符合國際公約和台灣相關規定下，不排除採取境外處理，只要台電提出的遷移方案符合安全，原能會無預設立場。
- 102年3月22日，地方傳出台電前往台東南田探勘，台東縣議會核廢料最終處置場專案小組再次否決「地方公投法」阻止處置場公投。
- 105年7月底，因台電未依規定，在105年3月提出低放射性核廢料最終處置場址，遭原能會開罰新台幣1000萬元。
- 105年8月1日，總統蔡英文向原住民道歉，提及存放在蘭嶼的低階核廢料遲遲未遷移，盼能對雅美人有所補償，對核廢料儲存在蘭嶼相關決策經過，將提出真相調查報告。
- 105年8月15日，總統蔡英文親自登蘭嶼，和雅美人面對面談核廢問題，成為首位登島和雅美人面對面討論核廢問題的國家元首。
- 107年12月20日，原住民委員會公告「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」。
- 108年10月18日，「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」經行政院長蘇貞昌核定。
- 108年11月22日，經濟部國營事業委員會在台東公布編列回溯補償金新台幣25.5億元給達悟族，成立基金會管理。總統蔡英文強調，釐清真相是原住民轉型正義的目標。
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