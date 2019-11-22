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蘭嶼設核廢料貯存場 達悟族將獲逾25億補償

最新更新：2019/11/22 12:53
核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書指出，達悟族人事先不知要設置貯存場，行政院核定將補償。圖為蘭嶼貯存場。（中央社檔案照片）
核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書指出，達悟族人事先不知要設置貯存場，行政院核定將補償。圖為蘭嶼貯存場。（中央社檔案照片）

（中央社記者盧太城、廖禹揚台東縣22日電）核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書指出，達悟族人事先不知要設置貯存場，行政院核定將補償。經濟部今天將公布25多億元的補償內容等，總統蔡英文將出席發布會。

國營會表示，民國89年起每3年發放的新台幣2.2億元補償金會持續發放；這次補償的25.5億元則是針對民國63年貯存場啟用至民國88年間的回溯補償金，為一次性支付，由核後端基金支付，經濟部會協助當地鄉親成立基金會，由基金會的董事會決定補償金用途。

蔡總統上任不久，立即於民國105年8月15日親赴蘭嶼召開座談會，聽取蘭嶼鄉親意見，並要求相關部門，針對蘭嶼核廢料貯存場設置決策經過，提出真相報告。

由行政院政務委員林萬億擔任「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」召集人，林萬億多次到台東及赴蘭嶼調查，並彙整包括國防部、台東縣政府、經濟部、台電等單位資料，於107年12月20日提出「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」。

經濟部國營事業委員會下午將在台東公布對達悟族（雅美族）人補償要點。蔡總統台東競選總部也將在今天成立，蔡總統行程安排將參加補償要點發布會。

國營事業委員會表示，「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」經過林萬億、原住民委員會、經濟部相關單位反覆斟酌，於108年10月18日由行政院長蘇貞昌核定。

經濟部下午將公布補償要點制訂緣由、內容，包括補償的金額為25.5億元等。（編輯：戴光育）1081122

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