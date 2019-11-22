蘭嶼核廢料紛擾45年大事記

（中央社記者盧太城台東22日電）45年前政府在蘭嶼龍頭海邊蓋了1個建築物，達悟族以為這文明產物將帶領族人經濟起飛；未料，帶來的卻是文明垃圾–核廢料。

45年間，蘭嶼島上經過4次全島的大型抗爭，每年都會反核活動，蔡英文總統上任立即於民國105年8月親自登島和鄉民面對面，成為首位登島和雅美人（達悟族）面對面談核廢的國家元首。

以下是核廢料大事記:

--民國61年政府開始以國防工業為由，尋覓核廢料處置場；63年選定蘭嶼為「台電核廢料貯存場」，民國70年後雅美人發現進入蘭嶼的是核廢料不是工廠時，開始展開抗議。

--民國91年12月底發動為期7天的大規模抗爭，當時經濟部長陳瑞隆親登蘭嶼協調，允諾成立「蘭嶼核廢料場遷場推動委員會」和「蘭嶼總體社區營造推動小組」。

--民國92年遷場推動委員會開始運作，「低放射性廢棄物最終處置條例」送到立法院。92年4月前總統陳水扁到台東再次承諾「己所不欲勿施於人」，別人不喜歡的東西也不能放在蘭嶼。

--民國95年5月24日總統公布選址條例，將「核廢料」定義為「低放射性廢棄物」，且明定經濟部為最終處置場的選址主管機關，同時成立「選址小組」。

--民國101年2月20日，雅美族發動島上的第4次大規模反核廢料抗議，約有400多人參加。

--民國101年7月3日「低放射性廢棄物最終處置設施選址」小組，公告「台東縣達仁鄉」、「金門縣烏坵鄉」等2處建議候選場址。

--民國101年11月14日，行院院原子委員會副主委周源卿拋出，如果在符合國際公約和台灣相關規定下，不排除採取境外處理，只要台電提出的遷移方案符合安全，原能會無預設立場。

--民國102年3月22日，地方傳出台電前往台東南田探勘，台東縣議會核廢料最終處置場專案小組再次否決「地方公投法」阻止處置場公投。

--民國105年7月底，因台電未依規定，在105年3月提出低放射性核廢料最終處置場址，遭原能會開罰新台幣1000萬元。

--民國105年8月1日，蔡英文總統向原住民道歉，提及存放在蘭嶼的低階核廢料遲遲未遷移，盼能對雅美人有所補償，對核廢料儲存在蘭嶼相關決策經過，將提出真相調查報告。

--民國105年8月15日，蔡英文總統親自登蘭嶼，和雅美人面對面談核廢問題，成為首位登島和雅美人面對面討論核廢問題的國家元首。

--民國107年12月20日，原住民委員會公告「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」。

--民國108年10月18日，「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」經行政院長蘇貞昌核定。

--民國108年11月22日，經濟部國營事業委員會在台東公布編列回溯補償金新台幣25.5億元給達悟族，成立基金會管理。蔡英文總統強調，釐清真相是原住民轉型正義的目標。（編輯：黃世雅）1081122