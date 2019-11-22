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核廢料補償 鄉長：只有蔡總統聽見蘭嶼需求

最新更新：2019/11/22 18:51
經濟部國營事業委員會22日下午在台東公布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，補償金額為新台幣25.5億元，總統蔡英文（中）也出席與會，蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧（左2）會中表達感謝，並致贈蘭嶼拼板舟給蔡總統。中央社記者盧太城台東攝　108年11月22日
經濟部國營事業委員會22日下午在台東公布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，補償金額為新台幣25.5億元，總統蔡英文（中）也出席與會，蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧（左2）會中表達感謝，並致贈蘭嶼拼板舟給蔡總統。中央社記者盧太城台東攝　108年11月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）政府未經達悟族人同意，在蘭嶼設置核廢料貯存場，總統蔡英文和經濟部今天宣布編列新台幣25.5億元回溯補償金給達悟族。總統說，釐清真相是原住民轉型正義的目標。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧相當感謝蔡總統，他說：「我們的需要只有小英總統聽見。」

蔡總統上任不久後，於民國105年8月15日親赴蘭嶼召開座談會，聽取蘭嶼鄉親意見，並要求相關部門針對蘭嶼核廢料貯存場設置的決策經過，提出真相報告。

由行政院政務委員林萬億擔任「蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」召集人，於民國107年12月20日提出「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」。

報告書中提到，當初政府在蘭嶼設置貯存場並未告知達悟族人（雅美人）。108年10月18日行政院長蘇貞昌核定「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」。

蔡總統和經濟部官員今天在台東召開記者會，宣布補償要點。

經濟部報告表示，將由經濟部核能後端營運基金捐助25.5億元「回溯補償金」，成立基金會，由達悟族人組成財團法人管理，主要用在醫療及長期照顧、急難救助、經濟產業及基礎建設、文化及民族教育活動、原住民祭典、國際交流、社區營造、獎助學金及交通補助等。

總統表示，她上任時曾代表政府承諾，要調查核廢料放置在蘭嶼的整個決策過程，真相調查報告出爐，證據顯示當時族人確實並不知情也未曾同意，蘭嶼核廢料貯存場蓋在族人的原住民保留地上，侵害到族人土地權益。

總統說，「釐清真相修補錯誤」這就是原住民族歷史及轉型正義的目標，還有很多工作要做，在今天跨出很重要的一步，補償要點的頒布是蘭嶼重要里程碑，大家攜手合作一起努力。

到台東見證歷史這一刻的蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧激動地說，歷任總統到蘭嶼都未看見、未聽到蘭嶼的需要，「只有小英總統有聽見」，這25.5億的補償讓蘭嶼得到安慰，雖然核廢料尚未清出，但他相信蔡總統會協助將蘭嶼的核廢料遷出，相當感謝蔡總統。（編輯：唐聲揚）1081122

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