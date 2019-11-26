反滲透法排29日院會議程 綠將提案拚逕付二讀

（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院程序委員會今天排定29日院會議程，將民進黨立法院黨團所提「反滲透法草案」等案，排入報告事項。民進黨團預計將會提出要求全案逕付二讀。

民進黨立法院黨團昨天召開記者會，公布反滲透法草案的12條條文內容；民進黨立法院黨團幹事長管碧玲當時表示，預計28日在立法院內政委員會先召開公聽會，29日立法院會中要求逕付二讀，呼籲朝野共同守護國安。

草案明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金；也不得以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行集會、遊行，違者可處1年以上7年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

立法院程序委員會今天中午開會，針對反滲透法草案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、民進黨立委郭正亮等人登記發言。

曾銘宗說，假設相關立法或修法，有助於國安能力的提升、防止敵對勢力的滲透、維持國家社會穩定，國民黨團舉雙手贊成、支持；不過，這個草案的條文涉及刑罰，影響人民權益重大，遺憾民進黨不將此案付委審查。

曾銘宗表示，草案內有幾條條文的法律概念不清楚，例如滲透來源等，而且這麼重要的法案，行政院沒有提版本，因此希望不要逕付二讀，而是到委員會進行朝野溝通、審查，也希望這個法律能好好訂，發揮正面功能，把負面功能拿掉。

郭正亮指出，歡迎國民黨團對類似法案的支持，反滲透法草案有經過陸委會、法務部及國安單位的協商，也聽取社會各界不同意見，將外溢效果排除，做最大的限縮，如果國民黨願意好好討論，雙方達成建設性共識的機會很高。

郭正亮也說，未來逕付二讀也是進入協商程序，既然大家認為這個法有其必要性，大家就好好談、好好審。

立委登記發言結束後，在場立委對於包括反滲透法草案等案排入29日院會報告事項並無異議。（編輯：趙蔚蘭）1081126