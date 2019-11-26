余天：我當過憲兵 進立院可對付吳斯懷

「蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會」26日晚間在新北市三重區舉行，總統蔡英文（中）、民進黨副總統參選人賴清德（左2）、前行政院長游錫堃（左）、民進黨主席卓榮泰（右）、立委參選人余天（右2）等，一同振臂高喊當選口號。中央社記者徐肇昌攝 108年11月26日

（中央社記者游凱翔、葉素萍新北26日電）尋求連任的民進黨立委參選人余天今晚在三重舉辦造勢晚會，針對國民黨立委不分區名單的爭議，余天強調：「我以前是當憲兵的，讓我進去當立委、讓憲兵對付將軍（吳斯懷）。」

余天今天晚間在三重綜合體育場舉辦造勢晚會，尋求連任的總統蔡英文與副總統參選人賴清德、民進黨黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃等人一同站台力挺。

造勢晚會現場近千名民眾力挺，眾多的人潮也吸引許多攤販在旁販售小吃，晚會中也邀請歌手施文彬、謝宜君、陳隨意獻唱，甚至余天也親自獻唱「你是我的性命」，讓許多婆婆媽媽大力揮舞手中的旗幟，即便晚間氣溫稍涼，仍將現場氣氛炒熱到最高點。

余天上台時一度哽咽到無法言語，他表示，數十年前他從新竹北上台北唱歌時，第一個租屋處就在三重，而今年3月的立委補選，感謝三重民眾再次給了他機會。

余天說，三重最欠缺的就是停車位，目前三重共約3萬個車位，但三重地區的汽車總數約9萬台，許多車輛都停放在巷弄中，但三重房子數量多、巷弄小，若發生火災消防車如何進入；因此，中央已撥款新台幣4億元，預計在部分公園打造地下停車場，未來也朝全數公園設置停車場方向邁進，解決三重交通問題。

「蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會」26日晚間在新北市三重區舉行，總統蔡英文（前中）、民進黨副總統參選人賴清德（前左）、立委參選人余天（前右）牽起手，共同高喊「凍蒜」口號。中央社記者徐肇昌攝 108年11月26日

由於曾赴中國聽取中共總書記習近平演講的國軍退將吳斯懷名列國民黨不分區立委名單，引起爭議。余天強調，吳斯懷是曾經赴中國聽習近平教訓的人，不能讓他進入立法院，他表示：「我以前是當憲兵的，讓我進去當立委、讓憲兵對付將軍（吳斯懷）。」余天也再次強調：「我二等兵而已，但交給我來對付將軍、我來處理就好。」

卓榮泰也對此表示，民進黨沒有像國民黨一樣，將有爭議性的吳斯懷、教授葉毓蘭放在立委不分區名單中，因為民進黨名單中的每一人都很棒，也是對社會、對歷史交代的名單；游錫堃呼籲，若吳斯懷明年進入立法院，會造成許多國防機密被知道，因此呼籲現場民眾不要將政黨票投給國民黨，讓吳斯懷無法進入國會。

賴清德也要在場支持者一起為正在做化療的余天女兒余苑綺集氣，祝她早日康復。賴清德說，2008年民進黨全台區域立委只當選13席，當時余天在這區得到大家支持；最困難時，余天願意出來勇敢承擔責任，後來余天又栽培年輕人；今年三重立委補選，民進黨中央拜託余天，余天出來承擔，現在余天競選連任，大家是不是該讓余天再連任。

賴清德指出，余天是有情有義的人，有愛台灣的心，願意勇敢承擔責任，大家一定要讓他當選，他很不捨余天與妻子李亞萍蠟燭兩頭燒，一方面要認真選舉，一方面要去醫院照顧女兒，他希望大家做余天的分身，不是替余天唱歌，是替余天拉票，讓余天高票當選。

此外，新北市議員彭佳芸今天也正式加入民進黨，卓榮泰頒贈黨證。卓榮泰表示，現在很多的年輕人選擇加入民進黨，代表民進黨現在走的路線得到社會肯定。

游錫堃指出，中國對去年台灣九合一大選無所不用其極，花了很多錢讓民主進步黨慘敗，雖然民進黨當時的慘敗自己必須檢討，但其中也有來自國際的因素，如果仍不小心，明年的總統及國會選舉也會被影響。

游錫堃舉例，香港反親中派在這次香港地方區議會選舉取得了壓倒性的勝利，投票率更是空前未有；而香港年輕人為了走上街頭抗議中國事前更寫好了遺書，香港目前仍未放棄，這樣的精神也值得我們參考，而「台灣不僅要挺香港，也要挺自己」，明年絕對要讓台灣贏。（編輯：楊凱翔）1081126

尋求連任的民進黨立委參選人余天26日晚上在三重舉辦造勢晚會，他一度哽咽到無法言語。中央社記者游凱翔攝 108年11月26日

「蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會」26日晚間在新北市三重區舉行，總統蔡英文（前右2）、民進黨副總統參選人賴清德（前左2）、前行政院長游錫堃（前左）到場為立委參選人余天（前右）站台，眾人牽起手呼口號，營造團結氣勢。中央社記者徐肇昌攝 108年11月26日

尋求連任的民進黨立委參選人余天（前排右2）26日晚上在三重舉辦造勢晚會，總統蔡英文（前排中）、黨主席卓榮泰（前排右1）等人到場力挺，展現團結氣勢。中央社記者游凱翔攝 108年11月26日

「蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會」26日晚間在新北市三重區舉行，歌手施文彬（圖）出席演唱拿手歌曲，炒熱現場氣氛。中央社記者徐肇昌攝 108年11月26日

「蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會」26日晚間在新北市三重區舉行，大批支持者到場相挺，一名小女孩開心揮舞競選旗幟。中央社記者徐肇昌攝 108年11月26日