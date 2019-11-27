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日亞化提專利侵權訴訟 華碩：營運應無重大影響

最新更新：2019/11/27 13:30

（中央社記者吳家豪台北27日電）日本LED大廠日亞化學工業株式會社在巴西針對電腦品牌廠華碩的關係企業，提出侵害日亞化YAG專利PI9710792-1的訴訟；華碩今天表示，會與供應商討論應對，對華碩營運應無重大影響。

日亞化今天發布新聞稿指出，日前於巴西聖保羅州首府司法區法院對華碩的巴西關係企業ASUS DO BRASIL（ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA）提起專利侵權訴訟，主張華碩巴西關係企業侵害日亞化於巴西的YAG專利PI9710792-1，請求法院核發禁制令及判給損害賠償。

日亞化主張的侵權物為使用於手機型號ZenFone 3、ZenFone 3 Max、ZenFone 3 Zoom及ZenFone Max Pro M1的發光二極體。

日亞化表示，日亞化致力於保護擁有的專利及其他智慧財產權，對於任何侵權人，將在任何國家採取適當及必要的措施。

針對日亞化提出的專利侵權訴訟，華碩表示，已進入司法程序，不做評論，會與零件供應商討論應對，對於華碩的業務及營運應無重大影響。

日亞化另針對對台灣LED製造商億光電子的2家巴西經銷商Karimex Componentes Eletronicos Ltda.及Arrow Brasil S/A提起2件專利侵權訴訟，請求法院核發禁制令及判給損害賠償。至發稿為止，億光尚未回應此事。（編輯：郭萍英）1081127

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